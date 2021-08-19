Üye Girişi
"Liposuction ile temel amaç kilo kaybı değil" - Son Dakika

"Liposuction ile temel amaç kilo kaybı değil"

19.08.2021 17:10

İstenmeyen yağlardan kurtulmanın ve daha fit bir görünüme sahip olmanın pek çok kişinin hayali olduğunu söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ergin Yücel, "Liposuction, vücudun yağlı bölümlerindeki yağın azalmasını sağlasa da bu işlem kilo vermek için uygun bir tedavi değil.

İstenmeyen yağlardan kurtulmanın ve daha fit bir görünüme sahip olmanın pek çok kişinin hayali olduğunu söyleyen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ergin Yücel, "Liposuction, vücudun yağlı bölümlerindeki yağın azalmasını sağlasa da bu işlem kilo vermek için uygun bir tedavi değil. Liposuction yönteminde temel amaç, kişinin kilo vermesini sağlamak yerine belirli bölgelerde yağ fazlalığı olan kişilerin daha fit bir görüntüye kavuşmasına yardımcı olmak" dedi.

Dünyada en çok uygulanan estetik işlemlerden biri olan liposuction yönteminin vücuttaki fazlalık yağlardan kurtulmak için uzun yıllardır kullanılan güvenli bir yöntem olduğunu ifade eden Medicana Bahçelievler Hastanesi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ergin Yücel konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KOZMETİK AMAÇLARLA YAPILAN BİR İŞLEM"

Liposuction işleminin Türkiye'de ve dünyada en çok uygulanan estetik operasyonlardan biri olduğunu söyleyen Op. Dr. Yücel, "Yağ emme yani liposuction işlemi kozmetik amaçlarla yaptığımız bir cerrahi işlemdir. Bu işlemde karın, uyluk, kalça, boyun, çene, kol ve baldırlar dahil olmak üzere vücudun çok farklı noktalarından yağ alabiliyoruz. İşlem sırasında kanül adını verdiğimiz ince tüp şeklindeki aletleri kullanıyoruz. Bu tüpler, yüksek basınçlı vakum cihazlarına bağlı oluyor. Tüplerin açık ucuyla kişinin cilt altı dokusuna girerek ilgili bölgelerdeki yağ dokusunu alıyoruz. Böylelikle kişinin yağ miktarı azalıyor" diye konuştu.

Op. Dr. Yücel, "Liposuction uygulanan bölgede yağ hücrelerinin hem sayısında hem de hacminde azalma görüyoruz. Bu durum da kişinin daha formda görünmesini sağlıyor. Ayrıca liposuctionla elde edilen görüntü, kişi aşırı kilo almadığı sürece bozulmuyor. Bazı tıbbi rahatsızlıkların tedavisinde de liposuction işlemi kullanılabiliyor. Örneğin bacaklarda lipödem, jinekomasti olarak bilinen erkekte aşırı meme büyümesinin tedavisinde liposuction yaygın olarak tercih ediliyor" açıklamasında bulundu.

RİSKLİ HASTA GRUPLARI

Liposuction yaptırabilecek kişilerle ilgili bilgi veren Op. Dr. Ergin Yücel, "Liposuction genellikle genel anestezi altında uyguladığımız cerrahi bir işlem. Genç, orta yaş grubu, aşırı kilolu olmayan ve cilt kalitesi iyi olan hastalar ideal liposuction adayıdırlar. Dolayısıyla kalp damar hastalığı, diyabet, immün yetmezlik, pıhtılaşma bozukluğu gibi rahatsızlıkları bulunan kişiler liposuction için daha riskli hasta gruplarıdır. Ancak tabii kişinin liposuction için uygun olup olmadığına ayrıntılı bir tıbbi değerlendirmenin ardından karar vermek gerekiyor. Liposuction, vücudun yağlı bölümlerindeki yağın azalmasını sağlasa da bu işlem kilo vermek için uygun bir tedavi değil. Liposuction yönteminde temel amaç, kişinin kilo vermesini sağlamak yerine belirli bölgelerde yağ fazlalığı olan kişilerin daha fit bir görüntüye kavuşmasına yardımcı olmak" dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle liposuctionda daha fazla yağ alabilmenin mümkün olduğunu dile getiren Op. Dr. Ergin Yücel, "Vaser liposuction da liposuction öncesi özel kanüllerle girilip, ultrasonik dalgalarla mevcut yağları ısıtarak yıkma işlemidir. Böylelikle hem daha fazla yağ çekilip hem de ameliyat sonucu geride kalan deri ısıtılarak daha iyi toparlanma sağlanabilmektedir. Ama her yöntemin avantajları gibi dezavantajlarının da olduğunu unutmamak gerekir ve yöntemle ilgili kararı doktorunuzla birlikte vermeyi öneriyoruz" diye konuştu.

LİPOSUCTİON SONRASI OLASI ETKİLER

Liposuction girişimsel bir işlem olduğundan operasyon sonrası kişilerde ağrı, şişlik, morarma gibi şikayetlerin görülebildiğini belirten Op.Dr. Yücel, işlem sonrası kişilere yapılan uygulamalarla ilgili olarak "Operasyon geçiren kişilere işlem sonrası ağrı kesici veriyoruz. Yine enfeksiyon riskine karşı hastalara antibiyotik tedavisi uyguluyoruz. İşlem sonrası şişlik için ise özel korseler giydiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Liposuction işlemi sonrası görülen şikayetlerin birkaç hafta içerisinde azaldığını söyleyen Yücel, "İşlemden sonra kişiler doktor kontrolüne gittiğinde dikişleri alınıyor ve yavaş yavaş iyileşme süreci tamamlanıyor. Liposuction işlemi etkilerinin tam olarak görülmesi için birkaç ayı beklemek gerekiyor. Kişi belirgin ölçüde kilo almadığı takdirde bu sonuçlar uzun süreli olabiliyor. Her girişimsel işlemde olduğu gibi liposuction yöntemi de kendine ait bazı riskleri beraberinde getiriyor. Liposuction işlemini yaptırıp yaptırmamaya karar verirken bu risklerin göz önüne alınması gerekir. Liposuction'a bağlı komplikasyonlarla nadir de olsa karşılaşıyoruz. Ancak işlem uygulanacak kişinin detaylı değerlendirilmesi ve işlemin deneyimli uzmanlarca yapılması ile komplikasyon riski oldukça azalıyor" dedi.


Liposuction ile temel amaç kilo kaybı değil

Medicana Bahçelievler Hastanesi, Liposuction, Plastik, Estetik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Liposuction ile temel amaç kilo kaybı değil' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek 17:16 28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek Lille'in hocası Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı iddialarına yanıt verdi: Kalmak istiyor 17:01 Lille'in hocası Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı iddialarına yanıt verdi: Kalmak istiyor Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu 16:13 Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu
Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı 16:11 Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi 15:34 Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi Kovid-19 aşılama oranı en düşük illerden olan Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki 15:09 Kovid-19 aşılama oranı en düşük illerden olan Şanlıurfa'da aşı olana 1000 TL'lik hediye çeki
Gündem olan soyadı krizi! Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar birbirine girdi 14:40 Gündem olan soyadı krizi! Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar birbirine girdi Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi 14:20 Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi

Son Dakika Haberleri
17:34 PSG 7 dakikada 150 bin, 24 saatte ise 832 bin adet Messi forması sattı! Ronaldo'nun rekoru yıkılmış oldu
17:15 28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek
17:03 Mutfaktaki buzdolabı aniden patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu
17:01 Lille'in hocası Jocelyn Gourvennec, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılacağı iddialarına yanıt verdi: Kalmak istiyor
16:58 Taksim'de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı
16:42 Burcu Güneş'ten Hande Erçel'e gönderme: Beğeni rakamları ne zaman gerçeğe dönüşecek?
16:13 Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi
16:11 Koronavirüs sebebiyle sahnelerden uzak kalan Anadolu Ateşi, geri döndü
16:10 Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı
16:06 Beşiktaş, İtalyan yıldız Andrea Bertolacci için Karagümrük'e resmi teklif yaptı
PSG 7 dakikada 150 bin, 24 saatte ise 832 bin adet Messi forması sattı! Ronaldo'nun rekoru yıkılmış oldu PSG 7 dakikada 150 bin, 24 saatte ise 832 bin adet Messi forması sattı! Ronaldo'nun rekoru yıkılmış oldu         
17:34
Mutfaktaki buzdolabı aniden patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu Mutfaktaki buzdolabı aniden patladı! Salonda oturan çocuklar ve anneleri zor kurtuldu         
17:04
Burcu Güneş'ten Hande Erçel'e gönderme: Beğeni rakamları ne zaman gerçeğe dönüşecek? Burcu Güneş'ten Hande Erçel'e gönderme: Beğeni rakamları ne zaman gerçeğe dönüşecek?         
16:42
Kartal'da ormanda öldürülen polisin eşi, sanığın ağlamasına isyan etti: Katiller de ağlar, hatta en güzel onlar ağlar Kartal'da ormanda öldürülen polisin eşi, sanığın ağlamasına isyan etti: Katiller de ağlar, hatta en güzel onlar ağlar         
16:13
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
37 yaşındaki kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı 37 yaşındaki kuzeni tarafından cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu yaşadığı korku dolu anları anlattı         
15:26
Ozan Tufan'ın veda mesajı: Hüzünle ayrılıyorum bugün evimden Ozan Tufan'ın veda mesajı: Hüzünle ayrılıyorum bugün evimden         
14:41
Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi         
14:38
ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor         
13:18
Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı Uçağın iniş takımlarına tutunarak kaçmak isteyen iki kardeşin ölümlerinin ardından trajik bir hikaye çıktı         
12:42
Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı         
12:34
9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm         
12:10
Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor         
12:03
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi         
11:47
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı         
07:16
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 17:45:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Liposuction ile temel amaç kilo kaybı değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement