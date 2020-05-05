Liradaki değer kaybına karşın enflasyon yavaşladı

Merkez Bankası, Türk lirasındaki değer kaybının olumsuz etkilerine karşın, talep koşullarına bağlı olarak enflasyonda yavaşlama olduğuna dikkat çekti.

Tüketici fiyatları (TÜFE) Nisan ayında aylık bazda yüzde 0.85 arttı ve yıllık enflasyon geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 19.5 düzeyinden, yüzde 10.94'e geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki dört aylık artış yüzde 3.16 ve on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 12.66 düzeyini buldu.

Merkez Bankası'nın, Pazartesi günü açıklanan enflasyon verilerine ilişkin "Nisan Ayı Fiyat

Gelişmeleri" raporunda, "Bu dönemde yıllık enflasyon gıda dışındaki alt gruplarda düşüş kaydederken, enflasyondaki yavaşlamaya en belirgin katkı enerji grubundan geldi. Gıda fiyatları gerek işlenmemiş gerekse işlenmiş ürünlerde mevsimsel eğilimine kıyasla yüksek bir oranda arttı. Enerji fiyatlarında uluslararası petrol fiyatlarındaki sert düşüşün

yansımalarıyla azalış eğilimi sürdü. Hizmet enflasyonu, salgına bağlı olarak faaliyetin kesintiye uğradığı kalemler başta olmak üzere, alt gruplar genelinde azaldı. Bu dönemde temel mal grubu enflasyonu Türk lirasındaki değer kaybına rağmen yavaşladı" denildi ve şu saptamalara yer verildi:

"Hizmet fiyatları Nisan ayında yüzde 0.22 arttı, yıllık enflasyon 0.66 puan düşerek yüzde 11.76 oldu. Bu dönemde yıllık enflasyon tüm alt gruplarda geriledi.

"En belirgin yavaşlama lokanta-otel ve ulaştırma gibi salgın hastalığa bağlı olarak faaliyeti kesintiye uğrayan sektörlerde izlendi.

"Nitekim hizmet enflasyonundaki yavaşlamada, havayolu ile yolcu taşımacılığı, eğlence-kültür, paket tur, kuaför ve berber gibi fiyat derlemenin mümkün olmadığı bazı kalemlerdeki

yatay seyir de etkili oldu.

"Haberleşme hizmetlerindeki aylık fiyat düşüşünde telefon görüşme ücretlerindeki gerileme öne çıkarken, mevsimsel etkilerden arındırıldığında kiraların artış hızında yavaşlama kaydedildi.

"Diğer taraftan, döviz kuruna duyarlılığı yüksek olan bakım-onarım hizmetlerinde bu dönemde fiyatlar yüksek bir oranda arttı.

"Temel mal grubu yıllık enflasyonu Nisan ayında 0.30 puan düşüşle yüzde 7.88 oldu. Bu dönemde yıllık enflasyon dayanıklı mal grubunda yataya yakın bir seyir izlerken, diğer alt gruplarda geriledi.

"Dayanıklı mal grubu fiyatları Nisan ayında yüzde 2.05 arttı, bu gelişmede otomobil (yüzde 3.38) ve mobilya (yüzde 3.63) fiyatlarında görülen yükselişler belirleyici oldu.

Yeni sezon etkisinin izlendiği giyim ve ayakkabı grubunda Nisan ayı fiyat artışı tarihsel ortalamalara kıyasla oldukça düşük gerçekleşti; özellikle ayakkabı grubunda salgına bağlı unsurların etkisi hissedildi.

"Özetle, Türk lirasındaki değer kaybının belli kalemlerdeki olumsuz etkilerine karşın, genel itibarıyla talep koşullarına bağlı olarak temel mal enflasyonunda da yavaşlama kaydedildi." (Grafik)