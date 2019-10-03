Lisa ile aramada samanlık ve araç deposunda 331 kilo eroin ele geçirildi
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VAN'ın Edremit ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bir evin samanlığında ve aracın yakıt deposunda 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:19 Kaynak: DHA
VAN'ın Edremit ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bir evin samanlığında ve aracın yakıt deposunda 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesinin Eminpaşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpek 'Lisa' ile evde ve evin yanındaki samanlıkta arama yaptı. Aramada, samanlıkta, saman çuvallarının arasına ve aracın yakıt deposuna gizlenmiş 331 kilo 160 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili A.D., E.D., H.D., T.D., F.D. ve V.D. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
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