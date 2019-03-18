Lisa'nın Katıldığı Operasyonda 39 Kilo Eroin Ele Geçirildi
6 dakika önce
Lisa'nın katıldığı operasyonda 39 kilo eroin ele geçirildi -Narkotik madde arama köpeği Lisa'nın da katıldığı aramada, aracın arka koltuk döşemesi içerisine zulalanmış 77 paket halinde toplam 39 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.
Lisa'nın katıldığı operasyonda 39 kilo eroin ele geçirildi
- Narkotik
madde arama köpeği Lisa'nın da katıldığı aramada, aracın arka koltuk döşemesi içerisine zulalanmış 77 paket halinde toplam 39 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.
VAN - Van
'ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, bir otomobilin arka koltuk döşemesi içerisine zulalanmış 39 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerimizce, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plakalı bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Lisa'nın da katıldığı aramada, aracın arka koltuk döşemesi içerisine zulalanmış 77 paket halinde toplam 39 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden A.T. ve G.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.T. ise tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:32 Kaynak: İHA
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