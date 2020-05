"Lisans düzeyinde online ders ve canlı sınıf uygulamasında ilk sıradayız"

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın (YÖK), COVID-19 salgını nedeniyle mart ayında tüm üniversitelerde başlatılan uzaktan eğitim sürecini analiz ettiğini ve bu analiz sonucuna göre de Türkiye 'deki vakıf üniversiteleri arasında lisans düzeyinde en fazla online ders ve canlı sınıf uygulaması yapan üniversite olduklarını duyurdu.

Maltepe Üniversitesi yaptığı açıklamada Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını önlemleri kapsamında başlatılan uzaktan öğretim süreçlerinin durumunu tespit etmek için bir aylık veri analiz çalışması yaptığına dikkat çekti. Çalışma kapsamında vakıf üniversiteleri de içinde olmak üzere, üniversitenin uzaktan eğitim performanslarının değerlendirildiğine açıklamada yer verildi.

Maltape Üniversitesi'nin konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Salgın nedeniyle verilen uzaktan eğitim kararıyla, Türkiye'deki 189 üniversitenin yüzde 64'ü 23 Mart, yüzde 22'si 30 Mart, yüzde 13'ü 6 Nisan'da uygulamalara başlamıştı. Bu süreçte YÖK, lisans düzeyinde devlet üniversitelerinde 301 bin 770, vakıf üniversitelerinde ise 45 bin 230 ders yapıldığını açıkladı. YÖK'ün raporuna göre, Maltepe Üniversitesi, toplam ders sayısı ve canlı ders sayısı ile tüm vakıf üniversitelerini geride bırakarak, birinci sıraya yerleşti.Maltepe Üniversitesi'nde lisans düzeyinde uzaktan öğretim ile 2 bin 532, canlı sınıf uygulaması ile 2 bin 110 ders gerçekleştirildi. Maltepe Üniversitesi yüksek lisans programlarının uzaktan eğitiminde de önemli bir başarı gösterdi, tüm vakıf üniversiteleri içerisinde ilk 10'da yer aldı."

Maltepe Üniversitesi diğer bazı istatistiksel sonuçları ile ilgili şu bilgileri paylaştı;

"Uzaktan eğitime erişen kullanıcı sayısı 10 bin 410'a ulaştı

Siteme günlük erişim sayısı 20 bin kullanıcıyı geçiyor

Kayıtlı dersleri görüntüleme sayısı 40 bini aşıyor

Sisteme 60 bini aşkın dosya ve öğretim materyali yüklenmiş durumda

Sisteme yüklenen ödev sayısı 15 bini aştı

Kültürel etkinliklere de ara verilmiyor, yüze yakın etkinlik çevrimiçi olarak yapıldı"

REKTÖR PROF. DR.KARASAR: UZAKTAN EĞİTİME HAZIRDIK

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, YÖK'ün uzaktan eğitimle ilgili olarak yaptığı analizin ortaya çıkardığı başarının sürpriz olmadığını, sonucu planlı çalışmalarına borçlu olduklarını belirtti. Prof. Karasar, tüm akademisyen ve idari personelin neredeyse bir seferberlik anlayışı içinde görev yaptığını, dijitalleşmeye önem vermenin, hızlı, sağlam ve düzenli iletişimin, yazılı kültürü öne çıkarmanın başarıda büyük payı olduğunu ifade etti.

"SINIR TANIMAYAN BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin önemli çalışmalara imza attığını söyleyen Prof. Karasar, 2005'ten bu yana MBA ve Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi programları başta olmak üzere, lisans ve önlisans düzeyindeki bazı programlarda uzaktan eğitim verildiğine de dikkat çekti. Prof. Karasar, "Uzaktan eğitime hazırdık. Derslerin eşzamanlı veya eş zamansız yapılması konusunda deneyimimiz çoktu. Yararını kriz günlerinde gördük" dedi.

Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken'in sorumluluğunda YÖK ile sürecin işbirliği içerisinde sürdürüldüğünü ifade eden Prof. Karasar, "Nerdeyse 24 saat süren, zaman sınırı tanımayan bir çalışma gerçekleştirdik. COVID-19 kendimizi sınama fırsatını verdi; insan kaynağı ve teknik donanım açısından ne kadar iyi bir durumda olduğumuzu gördük." diye konuştu.

"FİNAL DÖNEMİNE DE HAZIRIZ"

Canlı sınıf uygulamalarının her alanda sürdüğünü, final dönemine de hazır olduklarını vurgulayan Karasar, "Haziran'ın ilk günü başlayacak final ve ardından bütünleme sınavlarımız yine çevrimiçi olacak. Ancak isteyen öğrencilerimiz bütünleme sınavlarına yüz yüze ortamda girebilecekler. Tıp Fakültemizde her türlü önlem alınarak, sınavlar yüz yüze yapılacak. Öğrencilerimizin sağlıklı bir biçimde bu süreci geçirmeleri bizim birincil önceliğimizdir. Her şey onlar için, biz onlar için varız." şeklinde konuştu.

