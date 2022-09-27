İLEM Eğitim Programı başvuruları 8 Ekim'e kadar devam edecek - Son Dakika
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İLEM Eğitim Programı başvuruları 8 Ekim'e kadar devam edecek

27.09.2022 16:06
İLEM Eğitim Programı başvuruları 8 Ekim'e kadar devam edecek

Lisans eğitimi alan öğrencilere yönelik İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından gerçekleştirilen İLEM Eğitim Programı yeni dönem başvuruları başladı.

Lisans eğitimi alan öğrencilere yönelik İlmi Etüdler Derneği (İLEM) tarafından gerçekleştirilen İLEM Eğitim Programı yeni dönem başvuruları başladı.

Program, nitelikli ilim insanı yetiştirmek gayesiyle 2002 yılından beri lisans ve lisansüstü katılımcılara yönelik düzenleniyor. Üç yıl süren ve üç kademeden oluşan programda, ilk seneden itibaren öğrencilere alanında uzman hocalar dersler veriyor.

Atölyelerin yanı sıra haftalık okumalar, grup çalışmaları, staj imkanları ve çeşitli eğitim desteklerinin de sunulduğu program dahilinde ayrıca geziler ve kamplar düzenleniyor.

İLEM Eğitim Programı kademelerinde yıllık program, güz ve bahar dönemlerinde 10'ar hafta sürüyor. Her dönem katılımcıların takip etmeleri gereken üç ayrı kademe dersi bulunuyor.

Birinci ve ikinci kademede tarih, felsefe, sosyoloji, siyaset gibi birçok alanda bilimsel düşünce gelenekleri bağlamında alanında yetkin hocalardan ders alan öğrenciler, üçüncü kademede ise seçtikleri atölye dersinde eğitmeni eşliğinde bir taraftan literatür araştırması yapma, eleştirel okuma ve makale yazı süreçlerini tecrübe ederken, kademe sonunda akademik çıktılar elde ettikleri çalışmalar yürütüyor.

Program grup çalışmalarının yanı sıra danışmanlık sistemi ve her bir katılımcının fikri donanımının yanı sıra kişisel gelişimi için de rehberlik almasına destek oluyor.

İLEM Eğitim Programına katılmak isteyen lisans öğrencileri, yapacakları başvurunun ardından gerçekleştirilecek mülakat neticesinde programa katılmaya hak kazanacak.

Programa İstanbul'daki üniversitelerin lisans ikinci ve üçüncü sınıf programına devam edenler başvurabilecek.

Son başvuru tarihi ise 8 Ekim olan eğitime "basvuru.ilem.org.tr" adresinden başvuru yapılabilir.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İLEM Eğitim Programı başvuruları 8 Ekim'e kadar devam edecek - Son Dakika

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