Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için af çalışmaları başladı - Son Dakika
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Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için af çalışmaları başladı

13.05.2022 12:31

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, milyonlarca insanı ilgilendiren haberi duyurdu. Buna göre AK Parti eğitim hayatları çeşitli nedenlerle kesintiye uğramış üniversite öğrencileri için lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenci affı çalışması başlattı.

"TEMMUZ'DAN ÖNCE YASALAŞACAK"

Duyuruyu yapan Akbaşoğlu, "Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık. Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Güncel Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için af çalışmaları başladı - Son Dakika


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