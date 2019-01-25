Son Dakika Haberleri: Lisansı Çıkmayan Oyuncular Eskişehirspor'dan Ayrıldı

Lisansı Çıkmayan Oyuncular Eskişehirspor'dan Ayrıldı

1 saat önce

Eskişehirspor'da lisansı çıkmayan oyuncular takımdan ayrıldı.

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Eskişehirspor'da lisansı çıkmayan oyuncular takımdan ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Eskişehirspor'da yaprak dökümü başladı. Sezon başında anlaşılan 9 futbolcu, bugün Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde takım arkadaşları ile vedalaşarak takımdan ayrıldı. Teker teker oyunculara veda eden Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa'nın son derece duygusal olduğu da gözlemlendi. Transfer tahtası açılması için yapılan girişimlerin sonuç vermemesi üzerine Sezgin Coşkun, Kıvanç Karataş, Ferhat Kiraz, Hakan Aslantaş, Melih Ağa, Erdal Aktari, Jesse, Sissoko, Kamal Issah tesislerden ayrıldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:53 Kaynak: İHA

Yaprak Dökümü, Eskişehirspor, Spor
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