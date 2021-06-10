Lisanslı Depo: Çiftçiye Hizmet, Üründe Kalite - Son Dakika

Sakarya'da yapımına başlanan lisanslı depo çiftçiye ve tarıma önemli katkı sağlayacak. Depodaki mısır, buğday gibi ürünler, Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformunda elektronik ortamda ülkenin her yerinden kolayca alınıp satılabilecek. Kentte yapılan önemli yatırımlar arasına giren depo, hem şehir ekonomisine katkıda bulunacak hem de istihdam sağlayacak. Sakarya'da inşasına başlanan lisanslı deponun ekim ayında hizmete girmesi planlanıyor.

Sakarya Ticaret Borsasının girişimleriyle Erenler ilçesindeki 82 dönümlük araziye 25 bin 800 ton kapasiteli depo inşa edilecek. Nisan ayında başlatılan çalışmalar kapsamında alanda iş makineleriyle zeminde düzenleme ve güçlendirme çalışması yapılıyor.

Yaklaşık 18 bin metrekare inşaat alanına sahip, 35 milyon lira yatırım bedelli depo, Sakarya Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk olarak bölgede hizmet verecek. Bu yılki mısır hasadının ardından ekim ayında faaliyete geçmesi planlanan depo, bölge tarımı için önemli bir yatırım ve kazanç kapısı olacak.

Bünyesinde ürünler için yetkili sınıflandırıcı sistemin yanı sıra laboratuvar, ısı ölçüm ve havalandırma, otomasyon sistemlerine sahip olacak depoda 15 kişiye istihdam sağlanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Sakarya'da geçen yıl 267 bin 280 ton mısır, 26 bin 182 ton arpa, 9 bin 402 ton buğday, 8 bin 421 ton ayçiçeği, 194 ton yulaf, 88 bin 32 ton fındık üretildi.

Lisanslı depoya konulacak ürünler, çalışmalar tamamlandığında, Türkiye Ürün İhtisas Borsası platformunda elektronik ortamda ülkenin her yerinden kolayca alınıp satılabilecek.

"Lisanslı depolar çiftçiler için avantaj"

Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Sarı, kentte tarımın gelişimi için lisanslı depolara ihtiyaç olduğunu belirterek, depoyu ekim ayında faaliyete geçireceklerini söyledi.

Köylerdeki ambarların farklı gerekçelerle eskisi kadar kullanılmadığına, lisanslı depoların çiftçiler için bir avantaj olduğuna işaret eden Sarı, "Lisanslı depoya gelen mısırlar, bir standarda kavuşacak. Devlet bunlara Ziraat Bankası üzerinden nakliye desteği veriyor, kira desteği veriyor. Üretici ürününü depoya koyduğu zaman, yüzde 75'inin parasını Ziraat Bankası'ndan faizsiz olarak kullanmış olacak. Çiftçi ürününü istediği fiyata satacak, ucuza vermemiş olacak. " şeklinde konuştu. Sarı, Sakarya'nın ihracat kapısı Karasu Limanı ile lisanslı deponun daha işlevsel hale geleceğini ifade etti.

Limana gelecek buğday, mısır gibi ürünlerin depo ihtiyacının buradan karşılanacağını dile getiren Sarı, "Onları da burada değerlendireceğiz. Hem şehir ekonomisine katkıda bulunacağız hem de istihdam sağlayacağız. Çiftçimiz, tüccarımız faydalanacak. " değerlendirmesinde bulundu. sakarya lisanslı depo mısır tarım yatırım