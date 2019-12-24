Lisanslı depoculuk sistemi beş yıl süreyle desteklenecek - Son Dakika
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Lisanslı depoculuk sistemi beş yıl süreyle desteklenecek

6 saat önce

Tarımsal ürünlerin sağlıklı depolanmalarını ve piyasada arz ve talep dengesi ile fiyat istikrarının sağlanmasını amaçlayan "lisanslı depoculuk sistemi" beş yıl süreyle desteklenecek.

Lisanslı depoculuk sistemi beş yıl süreyle desteklenecek, System.String[]

Tarımsal ürünlerin sağlıklı depolanmalarını ve piyasada arz ve talep dengesi ile fiyat istikrarının sağlanmasını amaçlayan "lisanslı depoculuk sistemi" beş yıl süreyle desteklenecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar ile; "üreticilerin sağlıklı ve sigortalı depo imkanına kavuşmasını, ürünlerini fiyatların düşük olduğu hasat dönemlerinde ellerinden çıkarmak zorunda kalmamasını, piyasada arz ve talep dengesi ile fiyat istikrarının sağlanmasını, tarıma dayalı ticaret ve sanayi sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duydukları ürünler için depo inşa etmeksizin talep edilen miktar, tür ve kalitedeki ürüne istenen zamanda kolaylıkla ve güvenilir bir şekilde ulaşabilmelerini amaçlayan lisanslı depoculuk sistemi beş yıl süreyle" desteklenecek.

Buna göre;

buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, ayçiçeği için destek miktarı 3 TL/ton/ay,

pamuk için destek miktarı 7 TL/ton/ay

fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, antepfıstığı, kuru üzüm, kuru incir 10 TL'yi geçmemek üzere,

kira ücretinin yüzde 50'si oranında kira desteği verilecek.

Kira, ilave kira, analiz ve nakliye destekleme ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanacak.

Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'ye hizmetlerinden dolayı, ödenen destekleme tutarının yüzde 0.2'si komisyon olarak ayrıca ödenecek.

Bu Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:30 Kaynak: DHA
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