Son Dakika Haberleri: Lisanslı depoculukta teminat düzenlemesi
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Lisanslı depoculukta teminat düzenlemesi

1 saat önce

Lisanslı depo işletmecileri tarafından verilen teminatlar, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu tarafından takip edilecek ve geçerlilik sürelerinin dolmasından en geç bir ay önce, güncelliğini yitirme veya değer kaybına uğrama riski bulunması halinde Ticaret Bakanlığına bildirilecek.

Lisanslı depoculukta teminat düzenlemesi, System.String[]
Lisanslı depo işletmecileri tarafından verilen teminatlar, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu tarafından takip edilecek ve geçerlilik sürelerinin dolmasından en geç bir ay önce, güncelliğini yitirme veya değer kaybına uğrama riski bulunması halinde Ticaret Bakanlığına bildirilecek.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:19 
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