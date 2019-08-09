Lisanslı depoculukta teminat düzenlemesi

Lisanslı depo işletmecileri tarafından verilen teminatlar, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu tarafından takip edilecek ve geçerlilik sürelerinin dolmasından en geç bir ay önce, güncelliğini yitirme veya değer kaybına uğrama riski bulunması halinde Ticaret Bakanlığına bildirilecek.

Lisanslı depo işletmecileri tarafından verilen teminatlar, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu tarafından takip edilecek ve geçerlilik sürelerinin dolmasından en geç bir ay önce, güncelliğini yitirme veya değer kaybına uğrama riski bulunması halinde Ticaret Bakanlığına bildirilecek.

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