Son Dakika Haberleri: Lisanslı Depolara Giren Ürün Her Zaman Gerçek Değerini Bulur"

Lisanslı Depolara Giren Ürün Her Zaman Gerçek Değerini Bulur"

35 dakika önce

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, "Lisanslı depolara giren ürün her zaman gerçek değerini bulur.

Lisanslı Depolara Giren Ürün Her Zaman Gerçek Değerini Bulur
Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, "Lisanslı depolara giren ürün her zaman gerçek değerini bulur. Üreticiden ilk altı ay depo kirası alınmıyor. Tarladan lisanslı depoya gelen ürünün nakliye ve analiz bedeli de devlet tarafından destekleniyor." ifadesini kullandı.

Bilgiç, yazılı açıklamasında, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alım-satım işlemlerinin borsalarında artarak devam ettiğini belirtti.

Elektronik satış ve lisanslı depoculuğun önemini anlatan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Lisanslı depolara giren ürün her zaman gerçek değerini bulur. Üreticiden ilk altı ay depo kirası alınmıyor. Tarladan lisanslı depoya gelen ürünün nakliye ve analiz bedeli devlet tarafından destekleniyor. Ayrıca üretici için çok önemli olan stopaj ve gelir vergisi alınmamaktadır. ELÜS senedi olan üretici bankalardan 9 ay faizsiz kredi kullanabiliyor. Lisanslı depodaki ürünler sağlıklı bir şekilde muhafaza ediliyor. ELÜS satışında fiyatlar en üst değeri buluyor. Adana Ticaret Borsası olarak Elektronik alım-satım salonumuz, lisanslı depolarımız ve laboratuvarlarımızla bölgemize tarımsal alanda kaliteli hizmet sunmaya ve katma değer oluşturmaya devam ediyoruz."

Yeni borsa komplekslerinin faaliyete girmesinden bu yana ELÜS satışlarının yüz güldürdüğünü bildiren Bilgiç, "Lisanslı depolardaki mısır gerçek değerini buldu. Borsa kompleksimizin yapılış amacı da aslında bu idi. Borsamız gerçek işlevini yerine getirmektedir. Üreticinin alın terinin karşılığını bulduğu bu ortam bizleri çok mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:26 Kaynak: AA

Adana, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üzerine Televizyon Düşen 5 Yaşındaki Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti Kanser Olduğu İçin İntihar Eden Talihsiz Kadın, Ölüme Böyle Gitti

Güreş Antrenmanında Fenalaşan Musa, Hastane Yolunda Öldü Bilet Bulamayan Yolcular, Trenin Önünü Kesti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:01:38. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lisanslı Depolara Giren Ürün Her Zaman Gerçek Değerini Bulur"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]