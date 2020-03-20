Lisanslı depolarda muhafaza edilecek tarımsal ürünler için destekler belirlendi - Son Dakika
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Lisanslı depolarda muhafaza edilecek tarımsal ürünler için destekler belirlendi

14 dakika önce

Lisanslı depolarda muhafaza edilecek tarım ürünleri için ton başına aylık 3-10 lira kira desteği, 25 lira nakliye desteği ödenecek.

Lisanslı depolarda muhafaza edilecek tarımsal ürünler için destekler belirlendi, System.String[]

Lisanslı depolarda muhafaza edilecek tarım ürünleri için ton başına aylık 3-10 lira kira desteği, 25 lira nakliye desteği ödenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, ayçiçeği için ton başına aylık 3 lira, pamuk için 7 lira, fındık, zeytin, zeytinyağı, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm ve kuru incir için de aylık 10 lirayı geçmemek üzere kira ücretinin yarısı kadar kira desteği verilecek.

Kira destekleme ödemeleri, lisanslı depo işletmelerine yapılacak. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler ve ürünlerini bu sisteme kayıtlı üyelerinden alan üretici örgütlerine, ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza etmeleri halinde ilave kira desteği sağlanacak. İlave kira desteklemesi 2019 hasat döneminden başlamak üzere, her üretim yılına ait ürün için en fazla 6 ay üretici veya bunların örgütlerine ödenecek.

İlave kira, nakliye ve analiz ücreti desteğinden faydalanabilmek için mevcut üretim yılına ait ürünlerin depolama döneminin başlangıç tarihiyle içinde bulunulan yılın son günü arasında lisanslı depoya girmiş olması şartı aranacak.

Nakliye desteği, ilave kira desteğinden yararlananlara ürün miktarı üzerinden ton başına 25 lirayı geçmemek üzere verilecek. Depolanacak ürünlerin lisanslı depoya tesliminden önce yapılacak analiz başına da 25 lirayı geçmemek üzere analiz ücreti desteği sağlanacak.

Kira destekleme ödemeleri, 1 Ocak-31 Mart, 1 Nisan-30 Haziran, 1 Temmuz-30 Eylül ve 1 Ekim-31 Aralık tarihlerinde 3'er aylık dönemler halinde, ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemeleri ise 1 Mayıs-31 Ekim, 1 Kasım-30 Nisan tarihlerinde 6'şar aylık dönemler halinde yapılacak.

Tebliğ, 17 Ekim 2019'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:52 Kaynak: AA

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