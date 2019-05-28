Son Dakika Haberleri: Lisanslı elektrik üretimi martta azaldı

Lisanslı elektrik üretimi martta azaldı

1 saat önce

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,41 azalışla 23 milyon 892 bin megavatsaate geriledi.

Lisanslı elektrik üretimi martta azaldı, System.String[]
Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,41 azalışla 23 milyon 892 bin megavatsaate geriledi. Bu dönemde elektrikte abone sayısı yüzde 2,6 artarak 44 milyon 16 bine ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:08 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TÜBİTAK'a 5 Personel Alınacak Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum TCMB'nin resmi rezerv varlıkları 92,8 milyar dolara geriledi Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 11:53:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lisanslı elektrik üretimi martta azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]