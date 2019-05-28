Lisanslı elektrik üretimi martta azaldı
1 saat önce
Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,41 azalışla 23 milyon 892 bin megavatsaate geriledi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:08
'nin lisanslı elektrik üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,41 azalışla 23 milyon 892 bin megavatsaate geriledi. Bu dönemde elektrikte abone sayısı yüzde 2,6 artarak 44 milyon 16 bine ulaştı.
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