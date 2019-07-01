Lisanslı elektrik üretimi nisanda arttı
1 saat önce
Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,02 artışla 22 milyon 875 bin 64 megavatsaat oldu.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:58
'nin lisanslı elektrik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,02 artışla 22 milyon 875 bin 64 megavatsaat oldu.
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