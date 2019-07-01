Son Dakika Haberleri: Lisanslı elektrik üretimi nisanda arttı
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Lisanslı elektrik üretimi nisanda arttı

1 saat önce

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,02 artışla 22 milyon 875 bin 64 megavatsaat oldu.

Lisanslı elektrik üretimi nisanda arttı, System.String[]
Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,02 artışla 22 milyon 875 bin 64 megavatsaat oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:58 
Türkiye, Ekonomi
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