LİSANSSIZ ATIK TOPLANMAYACAK - Son Dakika
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LİSANSSIZ ATIK TOPLANMAYACAK

03.09.2021 21:51

LİSANSSIZ ATIK TOPLANMAYACAK Düzce Belediyesi, hem çevre kirliliği hem de trafiği olumsuz yönde etkileyen lisanssız atık toplayan kişilere yönelik denetim düzenleyerek lisansı olmayanların malzemelerine el koydu.

LİSANSSIZ ATIK TOPLANMAYACAK Düzce Belediyesi, hem çevre kirliliği hem de trafiği olumsuz yönde etkileyen lisanssız atık toplayan kişilere yönelik denetim düzenleyerek lisansı olmayanların malzemelerine el koydu.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, geçtiğimiz aylarda atık toplama belgesi bulunmayan şahıslara yönelik bilgilendirmenin ardından denetimlerini sıklaştırdı. Bilgilendirmenin ardından atık toplama lisansı çıkartmaları istenen şahısların belgelerini denetleyen Zabıta ekipleri, lisanssız olanları atık toplayıcılığından men etti. Çalışmalar kapsamında çöpten kağıt, plastik atık toplayıcılarının depo olarak kullandıkları noktalara ve takip altında olanlara yönelik denetim gerçekleştirilerek, eksiği bulunanların araçlarına ve malzemelerine el konuldu.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE TEHDİT

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir yanında katı atık toplayan şahısların hem sürücülere hem de yayaların trafik güvenliğini de tehdit etmesinden dolayı toplayıcılara yönelik takibi bırakmadı. Ekipler daha önce atık toplama lisansı olanlara tutanak tuttuklarını ancak iki ay içinde lisansını çıkarmayan 9 şahsı toplayıcılıktan men ettiklerini kaydetti.

VATANDAŞLARDAN ZABITAYA TEŞEKKÜR

Öte yandan kağıt ve hurda toplayanların kent merkezinde görüntü kirliliğine neden olduğunu belirten vatandaşlar, rahatsızlıklarını dikkate alan belediyeye teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum LİSANSSIZ ATIK TOPLANMAYACAK - Son Dakika


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