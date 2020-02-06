Lisanssız elektrik santrallerinden 234,5 milyon kWh'lik üretim - Son Dakika

Samsun, Ordu, Amasya, Sinop ve Çorum illerinde bulunan yenilenebilir (rüzgar-güneş-hidrolik vb) kaynaklarla üretim yapan lisanssız elektrik santrallerinin üretimleri, 2019 yılı içerisinde 234,5 milyon kWh'i buldu.



YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve ikincil mevzuat kapsamında, kurulu gücü 1 MW'a kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim santrallerinin lisans almadan kurulabilmesine imkan tanınmıştır. Bu kapsamda Şirketimizin sorumluluk içerisinde yer alan Amasya-Çorum-Samsun-Ordu ve Sinop illerinde, 2019 yılı sonu itibariyle 259 adet santral devreye girmiş ve elektrik üretmeye başlamıştır. Bu santrallerin toplam kurulu gücü yaklaşık 196 MW'ı bulmuş olup 2019 yılı toplam elektrik üretimleri ise 234,5 milyon kWh'a ulaşmıştır. Bu üretime karşılık yatırımcılara ödenen tutar ise 205 milyon TL'yi geçmiştir" dedi.



Akşam açıklamasının devamında şunları kaydetti:



"Bölge illerimiz içerisinde Çorum ilimiz güneş verimliliği açısından santral kurulumunda başı çekmekte ve Çorum ilimiz de 164 santral yer almaktadır. Bu ilimizin ardından ise Amasya ve Samsun illerimiz her birinde 46 adet yenilenebilir lisanssız yer almaktadır. Yenilenebilir kaynaklar çevreyle barışık ve temiz enerji kaynakları olarak değerlendirildiği için, bu tür tesislerin kuruluyor olması çevre hassasiyeti açısından oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra güneş, rüzgar ve hidrolik gibi temiz kaynaklardan üretilen her bir birim elektrik, fosil yakıt kullanımını azalttığı için aynı zamanda dışa bağımlılığımızı da azaltarak ülke ekonomimize katkı sağlamaktadır." - SAMSUN