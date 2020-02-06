Lisanssız elektrik santrallerinden 234,5 milyon kWh'lik üretim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lisanssız elektrik santrallerinden 234,5 milyon kWh'lik üretim - Son Dakika

Lisanssız elektrik santrallerinden 234,5 milyon kWh'lik üretim

6 saat önce

Samsun, Ordu, Amasya, Sinop ve Çorum illerinde bulunan yenilenebilir (rüzgar-güneş-hidrolik vb) kaynaklarla üretim yapan lisanssız elektrik santrallerinin üretimleri, 2019 yılı içerisinde 234,5 milyon kWh'i buldu.

Lisanssız elektrik santrallerinden 234,5 milyon kWh'lik üretim, System.String[]

Samsun, Ordu, Amasya, Sinop ve Çorum illerinde bulunan yenilenebilir (rüzgar-güneş-hidrolik vb) kaynaklarla üretim yapan lisanssız elektrik santrallerinin üretimleri, 2019 yılı içerisinde 234,5 milyon kWh'i buldu.


YEPAŞ Genel Müdürü Arif Akşam konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve ikincil mevzuat kapsamında, kurulu gücü 1 MW'a kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim santrallerinin lisans almadan kurulabilmesine imkan tanınmıştır. Bu kapsamda Şirketimizin sorumluluk içerisinde yer alan Amasya-Çorum-Samsun-Ordu ve Sinop illerinde, 2019 yılı sonu itibariyle 259 adet santral devreye girmiş ve elektrik üretmeye başlamıştır. Bu santrallerin toplam kurulu gücü yaklaşık 196 MW'ı bulmuş olup 2019 yılı toplam elektrik üretimleri ise 234,5 milyon kWh'a ulaşmıştır. Bu üretime karşılık yatırımcılara ödenen tutar ise 205 milyon TL'yi geçmiştir" dedi.


Akşam açıklamasının devamında şunları kaydetti:


"Bölge illerimiz içerisinde Çorum ilimiz güneş verimliliği açısından santral kurulumunda başı çekmekte ve Çorum ilimiz de 164 santral yer almaktadır. Bu ilimizin ardından ise Amasya ve Samsun illerimiz her birinde 46 adet yenilenebilir lisanssız yer almaktadır. Yenilenebilir kaynaklar çevreyle barışık ve temiz enerji kaynakları olarak değerlendirildiği için, bu tür tesislerin kuruluyor olması çevre hassasiyeti açısından oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra güneş, rüzgar ve hidrolik gibi temiz kaynaklardan üretilen her bir birim elektrik, fosil yakıt kullanımını azalttığı için aynı zamanda dışa bağımlılığımızı da azaltarak ülke ekonomimize katkı sağlamaktadır." - SAMSUN

Samsun, Amasya, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dökülen çöp yüzünden amcasını öldüren genç kıza 15 yıl hapis cezası verildi
Evde doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeğini çöp konteynerine attı Habertürk TV, çığ felaketi iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'dan özür diledi Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni iddia: Pistin sonundaki alan tavsiye edilenden küçük

Son Dakika Haberleri
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 22:33:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lisanssız elektrik santrallerinden 234,5 milyon kWh'lik üretim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]