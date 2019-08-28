Lisanssız güneş santrallerinde elektrik üretimi arttı
50 dakika önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Türkiye'de lisanssız güneş santrallerinde elektrik üretiminin yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 arttığı bildirildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Türkiye'de lisanssız güneş santrallerinde elektrik üretiminin yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 arttığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:45
Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'ya ait hedefler böyle vuruluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Moskova'da görüşen Rus lider Putin, İdlib konusunda anlaşıldığını duyurdu Erdoğan'ın "güvenli bölge" çıkışına Putin'den destek: Türkiye'nin meşru hakkıdır ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'a çağrı: Türkiye'ye yaptırım uygulayın