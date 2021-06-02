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Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne İlk Müdür Ataması Gerçekleştirildi - Son Dakika

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne İlk Müdür Ataması Gerçekleştirildi

02.06.2021 14:28
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne İlk Müdür Ataması Gerçekleştirildi, System.String[]

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne İlk Müdür Ataması GerçekleştirildiCumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 21 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereğince tek çatı altında birleştirilen ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne dönüştürülen enstitümüze ilk müdür...

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne İlk Müdür Ataması GerçekleştirildiCumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 21 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar gereğince tek çatı altında birleştirilen ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne dönüştürülen enstitümüze ilk müdür ataması gerçekleştirildi. Yapılan değişiklikle birlikte Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'ne Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Serhat Dağ atandı. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'ne ilk müdür olarak ataması gerçekleştirilen Enstitü Müdürü Doç. Dr. Serhat Dağ, süreç hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: "Üniversitemizin kuruluş tarihinden itibaren Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten enstitülerimiz, 21 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 'Lisansüstü Eğitim Enstitüsü' adı altında birleştirildi. 24 Mayıs 2021 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Halil İbrahim Zeybek'in tensipleri ile müdür olarak atamamız gerçekleştirildi. 'Devlete bağlı kurumlar, kişilerle kaim değildir ve devlette devamlılık esastır' ilkesinden hareketle bir taraftan devam eden işlerin aksaklığa uğramadan yürütülmesi diğer taraftan da yeni bir yapılanmanın hızlı ve doğru bir şekilde sağlanması öncelikli hedeflerimizdir. Geçiş süreci olarak değerlendirdiğimiz başlangıç aşamasında eğitimini sürdüren öğrencilerimizle ilgili işlemler mevcut mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak devam edecek. Yapılanmaya yönelik çalışmalar ve gerekli hazırlıklar tamamlanarak, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak ilk defa öğrenci alımı gerçekleştirilecek. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak tezli yüksek lisans programında 30, tezsiz yüksek lisans programında 2 ve Doktora programında 13 Anabilim Dalı olmak üzere büyük bir eğitim ailesine hizmet vereceğiz. Dolayısıyla sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Enstitülerimizin kuruluşundan günümüze kadar geçen süreçte açılan programlar ve anabilim dalı sayıları bakımından belli bir seviyeye ulaşan enstitümüzde yeni programlar açarak niteliği artırma yönündeki çalışmalara devam etmek düşüncesindeyiz. Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü olarak öz görevimiz lisansüstü eğitimde bilimsel ve teknolojik gelişmeler önderliğinde ulusal ve uluslararası düzeyde üstün nitelikli araştırmacı ve uzmanlar yetiştirmektir. Bu vesileyle Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün kuruluş dönemlerinden kapanışlarına kadar farklı kademelerinde görev yapan tüm yönetici ve personellerine hizmetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Son olarak bizleri bu zor ve önemli göreve layık gören Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek'e şükranlarımı sunuyorum. "Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'ne yapılan ilk müdür ataması hakkında değerlendirmelerde bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek şunları söyledi: "Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına yönelik tavsiyesiyle birlikte enstitülerimizi tek çatı altında birleştirmiştik. Bu doğrultuda Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'ne Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Serhat Dağ atanmasına karar verdik. Rektör danışmanlığı gibi önemli bir görevi de yerine getiren Doç. Dr. Serhat Dağ hocamızın üstlendiği bu görevi layıkıyla yerine getireceğine olan inancımız tamdır. Bu nedenle enstitümüze ilk müdür olarak atanan hocamıza yeni görevinde başarılar diliyorum. Daha öncesinde Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde müdürlük görevinde bulunan Prof. Dr. Mehmet Merdan ve Prof. Dr. Ekrem Cengiz hocalarımıza da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni görevlerinde kendilerine başarılar diliyorum. "

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne İlk Müdür Ataması Gerçekleştirildi

Recep Tayyip Erdoğan, Lisansüstü Eğitim, Gazete, Mayıs, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'ne İlk Müdür Ataması Gerçekleştirildi - Son Dakika


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