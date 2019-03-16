Son Dakika Haberleri: Lisansüstü Eğitim Programı" İş Birliği

Lisansüstü Eğitim Programı" İş Birliği

1 saat önce

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) arasında "Lisansüstü Eğitim Programı" iş birliği protokolü imzalandı.

Lisansüstü Eğitim Programı
Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) arasında "Lisansüstü Eğitim Programı" iş birliği protokolü imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, protokolün KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu arasında imzalandığı belirtildi.

Protokolle Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi ile Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimleri Yeniden Yapılandırılmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, protokolle İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi, özel okul ve kurumlarda kadrolu olarak öğretmen veya yöneticilik yapanlarla diğer kurum çalışanlarının meslekleriyle ilgili gelişmeleri takip etme, bilgi ve becerilerini artırmalarına yönelik lisansüstü eğitim alma ihtiyaçlarına cevap verilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Protokolün üç yıl süreyle geçerli olacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Protokole konu Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının öğretim ücretine, üniversite senatosunun belirlediği öğrenim ücreti üzerinden yüzde 40 oranında indirim yapılacaktır. Protokol Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde açık bulunan; Girişimcilik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Kamu Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile açılacak olan Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans ve ücretli Tezsiz Yüksek Lisans Programlarını kapsamaktadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:15 Kaynak: AA

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