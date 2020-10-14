Lisansüstü eğitimini Türkiye'de tamamlayan Iraklı akademisyen tecrübelerini öğrencileriyle... - Son Dakika

Lisansüstü eğitimini Türkiye'de tamamlayan Iraklı akademisyen tecrübelerini öğrencileriyle...

14.10.2020 11:27
Lisansüstü eğitimini Türkiye'de tamamlayan Iraklı akademisyen tecrübelerini öğrencileriyle..., System.String[]

Yüksek lisans eğitimini Türkiye'de tamamlayan Iraklı akademisyen Duhok'a bağlı Zaho ilçesindeki üniversitede, kurucusu olduğu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bilgilerini öğrencilerine aktarıyor.

Yüksek lisans eğitimini Türkiye'de tamamlayan Iraklı akademisyen Duhok'a bağlı Zaho ilçesindeki üniversitede, kurucusu olduğu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bilgilerini öğrencilerine aktarıyor.

Eğitimlerini Türkiye'de tamamlayan uluslararası öğrenciler, sadece meslek edinmek ve başka bir ülkeyi tanımakla kalmıyor aynı zamanda Türkiye'nin başka ülkelerle kültürel ilişkilerinin gelişmesinde köprü işlevi görüyor.

"Türkiye Bursları" adıyla 2012 yılında markalaşan ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) koordinasyonunda yürütülen program sayesinde her yıl binlerce öğrenci Türkiye'de burslu eğitim alma fırsatı buluyor.

Şu anda Türkiye'de yaklaşık 15 bin uluslararası öğrenci eğitim görürken, mezun olanlar da ülkelerine döndüklerinde bir kültür elçisi olmanın yanı sıra kurdukları işler, aldıkları görevler ve başlattıkları projelerle hem Türkiye'nin tanıtımına hem ülkelerinin kalkınmasına destek oluyor.

Konya Selçuk Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamlayan Cuma Muhammed de bu öğrencilerden biri.

AA muhabirine konuşan Muhammed, Türkiye'deki eğitim tecrübesini, şu sözlerle anlattı:

"Türkiye'de eğitim almanın maddi ve manevi olarak çok faydasını gördüm. Benim düşünceme göre Türkiye'deki eğitim sistemi çok iyi seviyelerde ve okuduğum süre zarfında yeni ve gelişmiş ders metotları gördüm. Özellikle Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü eğitim öğretim sistemi çok başarılı ve gelişmiş bir sistemdi ve Türkoloji çalışmalarına çok önem veriyorlardı."

- Muhammed, Zaho Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kurdu

Duhok'taki Zaho Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün kurucusu olduğunu söyleyen Muhammed, "Türkiye ile komşuyuz ve Zaho Üniversitesi Türkiye sınırında olduğu için buradaki öğrenci ve öğretim görevlileri Türkçeyi öğrenmek istiyorlar. Benim gösterdiğim çaba sayesinde ve rektörümüzün de desteğiyle ilk defa 2013-2014 öğretim yılında Zaho Üniversitesi bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü açıp öğrenci almaya başladık." dedi.

"Bu bölümü tek başıma ve kendi bilgi ve tecrübemle yürütüyorum." diyen Muhammed, "Bölümümüzdeki öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı lisans diplomasını alarak mezun oluyorlar. En önemlisi de mezunlarımızdan başarılı olan öğrencilerimiz Türkiye'de yüksek lisans eğitimini almış ve bölümde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadırlar." diye konuştu.

Iraklı akademisyen, yeni eğitim-öğretim yılı için online ders programı sistemine geçtiklerini söyleyerek, ülkede Türkçenin daha iyi seviyelere gelmesi ve yayılması için Türkiye'deki üniversitelerden de destek beklediklerini sözlerine ekledi.

Türk Dili Ve Edebiyatı, Yüksek Lisans, Türkiye, Zaho, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lisansüstü eğitimini Türkiye'de tamamlayan Iraklı akademisyen tecrübelerini öğrencileriyle... - Son Dakika

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