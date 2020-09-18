Lisansüstü kontenjanları için tercih işlemleri sonuçlandı - Son Dakika

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), 2020 Güz Dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih işlemlerinin sonuçlandığını duyurdu.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2020 Güz Dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih işlemlerinin sonuçlandığı, araştırma görevlilerinin üniversitelerin lisansüstü tercih sonuçlarına YÖKSİS üzerinden giriş yaparak ulaşabilecekleri bildirildi. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlilerinin, ALES sonuç belgesi, Yabancı dil sınav sonuç belgesi, Lisans transkripti, ÖYP araştırma görevlisi kadrosuna atandığına dair belge ile en geç 2 Ekim tarihinde mesai saati bitimine kadar lisansüstü eğitim yapmak için yerleştirildikleri üniversitelerin ilgili enstitülerine başvurmaları gerektiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, kayıt işlemlerinde istenilebilecek diğer belgeler için ilgili enstitülerle iletişime geçilmesi de istendi.