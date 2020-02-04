Lise Arifenur, 6 gündür kayıp - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lise Arifenur, 6 gündür kayıp - Son Dakika

Lise Arifenur, 6 gündür kayıp

6 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde geçen çarşamba günü evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Arifenur Akdağ'ın (17), bulunması için çalışma başlatıldı.

Lise Arifenur, 6 gündür kayıp, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde geçen çarşamba günü evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Arifenur Akdağ'ın (17), bulunması için çalışma başlatıldı.

Akhan Mahallesi'nde yaşayan Denizli Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Arifenur Akdağ, geçen çarşamba günü ailesiyle birlikte kaldığı evden ayrıldı. Ailesi eve dönmeyen kızlarına ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine Akdağ'ın ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp başvurusuyla aranan Akdağ'a ulaşılamadı. Ailesi yerini bilen ya da görenlerin polise bildirmesini istedi.


Pamukkale, Denizli, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:37 Kaynak: DHA
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