Son Dakika Haberleri: Lise arkadaşları 41 yıl sonra buluştu
Son Dakika Güncel Lise arkadaşları 41 yıl sonra buluştu - Son Dakika

Lise arkadaşları 41 yıl sonra buluştu

6 saat önce

Eskişehir Atatürk Lisesi yatılı pansiyonu 1975-1978 mezunları, 41 yıl sonra Eskişehir'de buluştu.

Lise arkadaşları 41 yıl sonra buluştu, System.String[]

Eskişehir Atatürk Lisesi yatılı pansiyonu 1975-1978 mezunları, 41 yıl sonra Eskişehir'de buluştu.


Buluşmayı sosyal medya üzerinden Mustafa Arslan ve İnan Başol Yörükçü organize etti. Yaklaşık 70 arkadaşın katıldığı etkinlikte konuşan Mustafa Arslan, lise arkadaşlarıyla buluşmanın büyük bir mutluluk olduğunu dile getirerek, "Gençlik yıllarımızı birlikte geçirdiğimiz, beraber hayal kurduğumuz, en güzel günlerimizi geçirdiğimiz arkadaşlarla buluşmak tarif edilemeyen bir mutluluk. Türkiye'nin çeşitli illerinden bu mutluluğu paylaşmak için gelen yatılı okul arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.


Gündüz şehir gezisi ile başlayan organizasyon, akşam verilen yemek ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Mustafa Arslan, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tıraş olmaya gelen 49 yaşındaki sapıktan, 15 yaşındaki çırağa iğrenç teklif!
Otobanda benzini biten şarkıcı Yeliz Yeşilmen, gözyaşlarına boğuldu Murat Dalkılıç, sevgilisi Hande Erçel'in doğum günü duygusal bir notla kutladı Aleyna Tilki, kafa karıştıran paylaşımlarıyla Twitter'da gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 18:17:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lise arkadaşları 41 yıl sonra buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]