Son Dakika Haberleri: Lise Atölyesinde Uygulama Dersinde Patlama: 4 Öğrenci Yaralı

Lise Atölyesinde Uygulama Dersinde Patlama: 4 Öğrenci Yaralı

15 dakika önce

KAYSERİ'de, Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi'ndeki uygulama dersinde, indüksiyon ocağında maden eritilirken meydana gelen patlama, 4 öğrenci yaralandı.

Lise Atölyesinde Uygulama Dersinde Patlama: 4 Öğrenci Yaralı, System.String[]
KAYSERİ'de, Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi'ndeki uygulama dersinde, indüksiyon ocağında maden eritilirken meydana gelen patlama, 4 öğrenci yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Melikgazi ilçesinde bulunan Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi'nde meydana geldi. Metalurji bölümü atölyesindeki uygulama dersinde öğrenciler indüksiyon ocağında maden eritirken patlama meydana geldi. Patlamada, öğrenciler Melih Duran Oğuz, Nisanur Horuz, Furkan Gökgöz ve Ferhat Yiğit yaralandı. 4 öğrenci, çağrılan ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:42 Kaynak: DHA

Kayseri, Mimarsinan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçük Filiz Okul Yolunda Can Verdi, Yola Savrulan Pembe Makas Yürekleri Dağladı Mobilya Atölyesinde Meydana Gelen Patlamada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Müdürü Olduğu Okulun Çatısını Hizmetlilerle Birlikte Onardı Kredi Borcunu Ödemek İstiyor Ancak Ortada Banka Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 15:57:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lise Atölyesinde Uygulama Dersinde Patlama: 4 Öğrenci Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]