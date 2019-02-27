Son Dakika Haberleri: Lise Atölyesinde Uygulama Dersinde Patlama: 4 Öğrenci Yaralı (2)

Lise Atölyesinde Uygulama Dersinde Patlama: 4 Öğrenci Yaralı (2)

1 saat önce

ÖĞRENCİLERDEN 3'Ü TABURCU EDİLDİKayseri'de Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Metalurji bölümü atölyesindeki uygulama dersinde indüksiyon ocağında maden eritirken meydana gelen patlamada yaralanan 4 öğrenciden 3'ü, Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Lise Atölyesinde Uygulama Dersinde Patlama: 4 Öğrenci Yaralı (2), System.String[]
ÖĞRENCİLERDEN 3'Ü TABURCU EDİLDİ

Kayseri'de Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Metalurji bölümü atölyesindeki uygulama dersinde indüksiyon ocağında maden eritirken meydana gelen patlamada yaralanan 4 öğrenciden 3'ü, Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Nisanur Horuz'un ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:46 Kaynak: DHA

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