Lise Atölyesinde Uygulama Dersinde Patlama: 4 Öğrenci Yaralı (2)
1 saat önce
ÖĞRENCİLERDEN 3'Ü TABURCU EDİLDİKayseri'de Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Metalurji bölümü atölyesindeki uygulama dersinde indüksiyon ocağında maden eritirken meydana gelen patlamada yaralanan 4 öğrenciden 3'ü, Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
ÖĞRENCİLERDEN 3'Ü TABURCU EDİLDİ Kayseri
'de Merkez
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde Metalurji bölümü atölyesindeki uygulama dersinde indüksiyon ocağında maden eritirken meydana gelen patlamada yaralanan 4 öğrenciden 3'ü, Kayseri Şehir Hastanesi
'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Nisanur Horuz'un ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:46 Kaynak: DHA
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