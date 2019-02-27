Son Dakika Haberleri: Lise Atölyesinde Uygulama Dersinde Patlama: 4 Öğrenci Yaralı

Lise Atölyesinde Uygulama Dersinde Patlama: 4 Öğrenci Yaralı

1 saat önce

KAYSERİ'de, Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi'ndeki uygulama dersinde, indüksiyon ocağında maden eritilirken meydana gelen patlama, 4 öğrenci yaralandı.

Lise Atölyesinde Uygulama Dersinde Patlama: 4 Öğrenci Yaralı, System.String[]
KAYSERİ'de, Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi'ndeki uygulama dersinde, indüksiyon ocağında maden eritilirken meydana gelen patlama, 4 öğrenci yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Melikgazi ilçesinde bulunan Mimarsinan Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi'nde meydana geldi. Metalurji bölümü atölyesindeki uygulama dersinde öğrenciler indüksiyon ocağında maden eritirken patlama meydana geldi. Patlamada, öğrenciler Melih Duran Oğuz, Nisanur Horuz, Furkan Gökgöz ve Ferhat Yiğit yaralandı. 4 öğrenci, çağrılan ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:46 Kaynak: DHA

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