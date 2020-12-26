Lise bahçesinden havalanan yolcu uçağı, dünyayı geziyor - Son Dakika

Lise bahçesinden havalanan yolcu uçağı, dünyayı geziyor

26.12.2020 08:17
Lise bahçesinden havalanan yolcu uçağı, dünyayı geziyor, System.String[]

ANTALYA'da okul bahçesinde park haldeki yolcu uçağının kokpitine 750 bin liralık simülatör yerleştirildi.

ANTALYA'da okul bahçesinde park haldeki yolcu uçağının kokpitine 750 bin liralık simülatör yerleştirildi. Simülatörde bahçeden havalanan uçak, dünyanın 52 bin noktasındaki herhangi bir havalimanına iniş yapabiliyor. Simülatör, tarihi mekanları ve turizm destinasyonlarını havadan görme imkanı da sunuyor.

Türkiye'nin ilk tematik meslek lisesi olarak 4 yıl önce açılan Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık alanındaki projeleriyle yoluna devam ediyor. 2017 yılında Türk Hava Kurumu tarafından bağışlanan T67 tipi eğitim uçağı, ardından aynı yıl Antalya Havalimanı'nda hurdaya ayrılan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının bahçesine yerleştirilmesiyle adından söz ettiren okul, havacılık alanındaki yatırımlarıyla dikkat çekti. Okulun bahçesine konulan uçak müze; sinema ve kütüphaneye dönüştürülürken kokpitinde ise öğrenciler pratik eğitim almaya başladı. Okulun kurucu müdürü Haldun Çevik, atölyeleri zenginleştirmek için çok sayıda ülke ile Türkiye'den farklı illeri ziyaret etti. Türk Hava Yolları bünyesindeki Turkish Technic'ten 3 TIR dolusu malzeme bu sayede okula kazandırılırken okulun koridorları da havalimanı pisti gibi yeniden düzenlendi.

F4 UÇAĞI OKUL BAHÇESİNDEOkula, en son 30 yıl boyunca Türk Hava Kuvvetleri'nde görev aldıktan sonra kale (uçuş ömrünü tamamlamış) ayrılarak Eskişehir'deki 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü bahçesindeki 'Yorgun savaşçılar' parkına çekilen 52 yaşındaki 'F4 E Phantom' tipi savaş uçağı, Türk Hava Kuvvetleri ile iletişime geçilerek parçalara ayırılıp 3 TIR'la Antalya'ya getirildi. Geçen temmuz ayında okul bahçesine yerleştirilen savaş uçağı 7 günde ayağa kaldırılarak bahçeye de bir de helikopter pisti hazırlatıldı. Okul müdürü Haldun Çevik ise Türk Hava Kuvvetleri ile okula bir de helikopter kazandırmak için görüşmeye başladı.750 BİN LİRAYA KOKPİT İÇİNE SİMÜLATÖRÖğrencilerin yolcu uçağının içine simülatör ekleyerek uçuş deneyimi de kazandırmak isteyen Çevik, Milli Eğitim Bakanlığı ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ile yaptığı görüşmelerde 750 bin liralık destek aldı. 750 bin liraya mal edilen simülatör, okul bahçesindeki yolcu uçağının kokpitine 1 ayda yerleştirildi. Simülatörle öğrenciler, istedikleri havalimanından uçağı gerçek bir deneyim yaşayarak kaldırıp dünyanın 52 bin havalimanından herhangi birine götürebiliyor. Hızından yönlendirmesine, iniş takımlarından görüş açılarına hatta uyarılara kadar birebir uçuş deneyimi sunan simülatör, öğrencilerin olduğu kadar velilerin de ilgisini çekiyor.

Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, öğrencilerin daha iyi eğitim alması için tüm imkanları seferber ettiklerini, okulun Türkiye'de bir örneği olmadığını kaydetti. Hoplar, koronavirüs tedbirlerinin sona ermesinin ardından yüz yüze eğitime geçildiğinde oluşturacakları bir program ile tüm okullardaki öğrencilerin bu simülatörle uçuş deneyimi yaşayacağını söyledi.


Lise bahçesinden havalanan yolcu uçağı, dünyayı geziyor
Lise bahçesinden havalanan yolcu uçağı, dünyayı geziyor
Lise bahçesinden havalanan yolcu uçağı, dünyayı geziyor
Lise bahçesinden havalanan yolcu uçağı, dünyayı geziyor
Lise bahçesinden havalanan yolcu uçağı, dünyayı geziyor
Lise bahçesinden havalanan yolcu uçağı, dünyayı geziyor
Lise bahçesinden havalanan yolcu uçağı, dünyayı geziyor
Lise bahçesinden havalanan yolcu uçağı, dünyayı geziyor

Türkiye, Antalya, Uçak, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lise bahçesinden havalanan yolcu uçağı, dünyayı geziyor - Son Dakika


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