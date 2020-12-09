Lise caddesi Malatya yoluna bağlanıyor - Son Dakika

Daha önce birçok noktada sürdürülen çalışmalara otogar doğusunda bulunan Lise Caddesi ile Malatya başlayan ekipler, caddede yol genişletme ve düzenleme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü , otogar doğusunda bulunan Lise Caddesi ile Malatya yolunu birbirine bağlamak için çalışmalara başladı.

Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur