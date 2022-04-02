Konya'da Lise Medeniyet Akademisi'nden Ahmet Çalık anısına halı saha turnuvası - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde lise öğrencilerine ve yeni mezunlara yönelik hizmet veren Lise Medeniyet Akademisi'nde trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık anısına halı saha turnuvası düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Omuz omuza" sloganıyla düzenlenen halı saha turnuvasında 18 takım ve 6 grubun yer aldığı belirtildi.

Grup maçlarından sonra başarılı 8 takımın çeyrek final ve yarı final heyecanı yaşadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Finalde Ötükenspor'u mağlup eden Sultan Alaaddin takımı şampiyonluğa ulaştı. Birinci takıma Konyaspor forması, ikinci takıma krampon takımı, üçüncü takıma ise spor çantası hediye edildi. Turnuvanın sonunda 'En centilmen takım' unvanı ve ödülü verilmesiyle gençlere hayatın her alanında bencillikten uzak durmaları gerektiği bilincini aşıladı."

Açıklamada, Lise Medeniyet Akademisi ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Konya Büyükşehir Belediyesi Keykavus Lise Medeniyet Akademisi'nde, ders destek ve sınav programları, milli ve manevi eğitimler, sosyal faaliyetler ve atölyeler gerçekleştiriliyor. Ayrıca gençlerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına göre konferanslar ve seminerler düzenleyen akademi, öğrencilerin ilgi alanları ve yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek amacıyla hazırlanan çeşitli programlarla gençlere imkan sağlıyor."