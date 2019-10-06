Son Dakika Haberleri: Lise mezunları 29 yıl sonra kahvaltıda buluştu
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Lise mezunları 29 yıl sonra kahvaltıda buluştu

11 dakika önce

İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesviye Bölümünün 1990 yılı mezunları kahvaltıda araya geldi.

Lise mezunları 29 yıl sonra kahvaltıda buluştu, System.String[]

İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesviye Bölümünün 1990 yılı mezunları kahvaltıda araya geldi.

Balıkkaya Mesire Alanı'ndaki Tepe Tesisleri'ndeki mezunlar buluşmasında zaman zaman duygulu anlar yaşandı.

Aynı okulda bir dönem öğrenci de olan Makine Öğretmeni Erol Solak, etkinlikte yaptığı konuşmada, ara sıra toplanarak eski günleri yad etmek istediklerini söyledi.

WhatsApp grubu oluşturarak rehberindeki 15 arkadaşını dahil ettiğini aktaran Solak, "Ardından diğer arkadaşlarımdan da yardım alarak grubu toparladım. Bana destek olan arkadaşlarıma teşekkür ederim. İyi ki bu grubu oluşturdum. Bundan sonra ailelerimizle de bir araya gelelim. Doğa yürüyüşleri, kültür gezileri piknikler yaparak birlikteliğimizi devam ettirelim." dedi.

Solak, mezunlar olarak dernek kurmayı hedeflediklerini anlattı.

O dönem okulda öğretmenlik yapan Ali Yalçınkaya ise bu buluşmaya katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Yıllar geçiyor. Yıllar sonra sokakta sizleri gördüğümde ister istemez anılarımız aklıma geliyor. Bulunduğunuz yerlerde birbirinize ihtiyacınız olabilir. Bu birlikteliğinizi devam ettirin." diye konuştu.

Anadolu Lisesi, Biga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:50 Kaynak: AA
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