Son Dakika Haberleri: Lise Öğencileri Düzce Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Lise Öğencileri Düzce Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

1 saat önce

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Düzce Çilimli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini misafir ederek, sürdürülen eğitim, kültür ve sosyal yaşam alanında bilgiler verdi.

Lise Öğencileri Düzce Üniversitesi'ni Ziyaret Etti, System.String[]
Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Düzce Çilimli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini misafir ederek, sürdürülen eğitim, kültür ve sosyal yaşam alanında bilgiler verdi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz ve öğretim elemanları tarafından karşılanan misafir öğrenciler ile rehber öğretmenleri, Düzce Üniversitesi'nin ve fakültenin öğrencilerine sunduğu sosyal ve kültürel imkanları hakkında bilgilendirildi. Ayrıca Düzce Üniversitesi'nin, öğrencilerine sağladığı yurt dışı ve yurtiçi eğitim programları olan; Erasmus, Mevlana ve Farabi programları anlatılarak, üniversite hayatında bu imkanlardan yararlanmaları tavsiye edildi.

Düzce Çilimli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin İlahiyat Fakültesi'ni ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyetini dil getiren Fakülte Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtlayarak onlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Ziyarette sonunda, öğrencilere eşlik eden rehber öğretmenler, Üniversitemiz yetkililerine göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:47 Kaynak: İHA

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