Lise öğrencileri 257 ton dezenfektan üretti - Son Dakika

Lise öğrencileri 257 ton dezenfektan üretti

AFYONKARAHİSAR Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler tarafından üretilen 257 ton dezenfektan, Afyonkarahisar ve ilçeleri ile 4 ilin ihtiyacı karşılandı.

Lise öğrencileri 257 ton dezenfektan üretti, System.String[]

AFYONKARAHİSAR Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler tarafından üretilen 257 ton dezenfektan, Afyonkarahisar ve ilçeleri ile 4 ilin ihtiyacı karşılandı. Okulda ayrıca 100 ton da temizlik ürünü üretildi.

Afyonkarahisar'da eğitim öğretime katkısının dışında Türkiye'de salgın döneminde de hizmet veren 32 okuldan biri olan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, dezenfektan üretimi yapılıyor. Bugüne kadar 257 ton dezenfektan üreten okul 'Gazi03' markasıyla il genelinin dışında Uşak, Eskişehir, Muğla ve Kırıkkale illerinin de dezenfektan ihtiyacını karşılıyor. Mart ayından itibaren üretim yapan okulda 7 ton el dezenfektanı, 250 ton ortam dezenfektanı, en az 100 ton sıvı sabun ve çamaşır suyu, köpük el temizleyici, kireç sökücü, cam temizleyici ve bulaşık deterjanı üretimi yapıldı.

'TÜM İLÇELERİN VE MERKEZİN DEZENFEKTAN ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK'Üretime başlama aşamasını anlatan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet İvecen, "Pandemi döneminde Meslek Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'müz 32 okul arasında kimya teknolojisi olup, deterjan ve dezenfektan üretebilecek kapasitesi olan okulları belirledi. Mart itibarıyla dezenfektan üretimimize başladık. Şu ana kadar okul olarak Afyonkarahisar ilinin tüm ilçeleri ve merkezin üretimini gerçekleştirdik. Onun haricinde Uşak, Eskişehir, Muğla, Kırıkkale illerinin bir kısmının dezenfektan ihtiyaçlarını karşıladık. 350 ton yüzey dezenfektanı ürettik şu ana kadar. Onun haricinde el dezenfektanı nisan ayı itibarıyla Meslek Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzün ve Tarım Orman Bakanlığı'mızın izinleri doğrultusunda alkol izni vermesiyle üretimimize de başladık. Bunda da 7 tonluk bir üretimimiz oldu. Bunları da Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ihtiyaçları, onun haricinde çevre illerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz" dedi.ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER YAPILIYOROkulda üretilen ürünler hakkında bilgi veren Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Alan Şefi Nurcan Ergenekon, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın Destek Hizmetleri'nin 12 Mart yazısı doğrultusunda hijyen solüsyonu üretimimizi gerçekleştirdik. Bu sırada okullar tatil oldu ve hijyen solüsyonuna çok büyük miktarda talep oldu. O süreçte 2 ay içinde yaklaşık 180 ton hijyen solüsyonu üretimi ve satışı gerçekleştirdik. Bu sadece Afyonkarahisar ili değil, çevre iller tarafından ürünlerimiz talep edildi ve bunların teslimatını gerçekleştirdik. Daha sonra el dezenfektanı için çalışmalara başladık ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bilgi ve talepleri doğrultusunda el hijyen solüsyonumuzu (dezenfektan) üretmeye başladık. Şu anda üretim devam ediyor. İsteyen kamu kurum ve kuruluşlara bu teslimatı yapıyoruz. 7 ton el dezenfektanı, 250 ton ortam hijyen solüsyonu, en az 100 ton sıvı sabun ve çamaşır suyu üretimi yapıldı. Bunun dışında yine farklı ürünlerimiz var; köpük el temizleyici, kireç sökücü, cam temizleyici, bulaşık deterjanı gibi ürünlerimizin de üretimi devam ediyor. Halkın taleplerini ve kamu kurum ve kuruluşlarının da taleplerini karşılayabiliyoruz" diye konuştu.'TEMİZLİK MALZEMESİ VE HİJYEN SOLÜSYONU YAPIYORUZ'

Kimya öğrencisi Muhterem Demirbaş ise "Okulumuza 4 arkadaş vardiyalı olarak çalışıyoruz. Okulumuza kimya bölümü olarak birçok temizlik malzemesi ve hijyen solüsyonu yapıyoruz. Yer dezenfektanından el dezenfektanına kadar her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.


Anadolu Lisesi, Afyon, Mart, Gazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 08:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lise öğrencileri 257 ton dezenfektan üretti - Son Dakika

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