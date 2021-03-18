ESKİŞEHİR Lise öğrencileri adlarına kurulan şirketlerinde civciv üretip, satacak - Son Dakika

ESKİŞEHİR Lise öğrencileri adlarına kurulan şirketlerinde civciv üretip, satacak

18.03.2021 11:04

Lise öğrencileri adlarına kurulan şirketlerinde civciv üretip, satacakESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde, meslek lisesi öğrencileri, 'Civciv' isimli şirketlerinde civciv üretiyor.

Lise öğrencileri adlarına kurulan şirketlerinde civciv üretip, satacak

ESKİŞEHİR'in İnönü ilçesinde, meslek lisesi öğrencileri, 'Civciv' isimli şirketlerinde civciv üretiyor. 'Genç Başarı Eğitim Vakfı' tarafından adlarına kurulan şirketin yönetiminde görev alan liseliler, atık malzemelerden imal ettikleri kuluçka makinelerinden çıkacak civcivlerin satışını da yapacak.

Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından, gençlerin iş yaşamına aktif katılımını sağlamak için düzenlenen girişimcilik yarışmasına katılan İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makina Bölümü öğrencileri, 'Civciv' üretimine başladı. Makine ve Tasarım Teknolojisi Alan Şefi Talat Aksu'nun desteklediği çalışmada öğrenciler kendilerine tahsis edilen bir odada atık masa ve sandıklardan kuluçka makinası hazırladı. Yarışmanın yarı finalinde elenen öğrenciler, kuluçka makinalarına yerleştirdikleri 150 tepeli süs tavuğu, ördek, kaz ve keklik yumurtalarından civciv üretiyor.

ÖĞRENCİLER CİVCİVİ YÖNETİYOR

Öğrenciler, Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından kurulan şirketlerine ise 'Civciv' adını verdi. Şirketin genel müdür koltuğuna makina bölümü 10'uncu sınıf öğrencisi Abdullah Eren Türk (16) otururken, finans müdürü 12'nci sınıf öğrencisi Gökhan Teke (18), üretim sorumlusu 11'inci sınıf öğrencisi Oğuz Köroğlu (17), insan kaynakları müdürü 10'uncu sınıf öğrencileri Melih- Mehmet Toptaş (16) kardeşler oldu.

'ÖĞRETMEN MASASINDAN KULUÇKA DOLABI YAPTIK'

Okulun inşaatından kalan malzemelerden kuluçka makinası imal ettiklerini söyleyen Makine ve Tasarım Teknolojisi Alan Şefi Talat Aksu, 'Kullandığımız malzemelerin tamamı geri dönüşüm. Buna 'geri dönüşüm' değil 'ileri dönüşüm' diyoruz. Mesela kuluçka dolabımız bir öğretmen masasıydı, diğeri sandık. Düdüklü tencere ile buhar sağlayan bir sistem yaptık. Otomatik sulama sistemi ise okulumuzda kullanılan deterjan ambalajından yapıldı. Yarışmada ilk 160'a kaldıktan sonra yarı finalde elendik ancak biz yolumuza öğrencilerimize teslim ettiğimiz Civciv'le devam ediyoruz' dedi.

'HAYATI VE GİRİŞMİCİLİĞİ ÖĞRETİYORUZ'

Projenin amaçlarından birinin de gençlere hayatı ve girişimciliği öğretmek olduğunu söyleyen Talat Aksu, 'Kuluçka makinelerimizde değişik cinslerde 150 yumurtamız var. Bu şirketi kurmamızdaki amaçlardan biri de hem öğrencilerimize hayatı ve girişimciliği öğretmek hem de ilçemizde bulunan kanatlı hayvan çeşitliliğini geliştirmekti. Gençler okul bittiğinde kendi işlerini kurarak, kazanmayı öğrenmeleri, iş hayatının avantaj ve dezavantajlarını görmeleriydi. Bizim öğrencilerimiz şimdilik karda. Kuluçka makinesinden çıkan civcivleri de yine kendileri satacak. Ben, ağabeylik, öğretmenlik yapıyorum. Bütün planlama ve araştırma onların eseri. Konuyu, ödev olarak çocuklara vermiş olsaydık bu kadar hevesle ve başarıyla yapmazlardı' ifadelerini kullandı.

İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erol Karameşe ise öğrencilerin girişimcilik ruhunu geliştirmeyi hedeflediklerini kaydederek, 'Çocuklar hayatın farkına vardı. Mezun olduklarında kendilerine iş imkanı yaratabilecekleri bir girişimin içindeler. İnşallah yolları, bahtları açık olur" dedi.

'ALIN TERİ DÖKMEYİ ÖĞRENDİK'

Şirketin genel müdürü lise öğrencisi Abdullah Eren Türk, hedeflerinin tavukları büyütüp, kendi yumurtalarını üretmek olduğunu ifade etti. Türk, 'Bu proje sayesinde 'alın terinin' ne demek olduğunu öğrendik. Aslında şu an kardayız. Proje artık hayata geçti ve yürüyor. Yarışmadan elenmemize rağmen biz devam edeceğiz. Hedefimiz anaç tavuklarımızı büyütüp, kendi yumurtamızı üretmek? diye konuştu.

ESKİŞEHİR Lise öğrencileri adlarına kurulan şirketlerinde civciv üretip, satacak
ESKİŞEHİR Lise öğrencileri adlarına kurulan şirketlerinde civciv üretip, satacak
ESKİŞEHİR Lise öğrencileri adlarına kurulan şirketlerinde civciv üretip, satacak
ESKİŞEHİR Lise öğrencileri adlarına kurulan şirketlerinde civciv üretip, satacak
ESKİŞEHİR Lise öğrencileri adlarına kurulan şirketlerinde civciv üretip, satacak
ESKİŞEHİR Lise öğrencileri adlarına kurulan şirketlerinde civciv üretip, satacak
ESKİŞEHİR Lise öğrencileri adlarına kurulan şirketlerinde civciv üretip, satacak
ESKİŞEHİR Lise öğrencileri adlarına kurulan şirketlerinde civciv üretip, satacak
ESKİŞEHİR Lise öğrencileri adlarına kurulan şirketlerinde civciv üretip, satacak
ESKİŞEHİR Lise öğrencileri adlarına kurulan şirketlerinde civciv üretip, satacak
ESKİŞEHİR Lise öğrencileri adlarına kurulan şirketlerinde civciv üretip, satacak
ESKİŞEHİR Lise öğrencileri adlarına kurulan şirketlerinde civciv üretip, satacak
ESKİŞEHİR Lise öğrencileri adlarına kurulan şirketlerinde civciv üretip, satacak
ESKİŞEHİR Lise öğrencileri adlarına kurulan şirketlerinde civciv üretip, satacak
ESKİŞEHİR Lise öğrencileri adlarına kurulan şirketlerinde civciv üretip, satacak
ESKİŞEHİR Lise öğrencileri adlarına kurulan şirketlerinde civciv üretip, satacak
ESKİŞEHİR Lise öğrencileri adlarına kurulan şirketlerinde civciv üretip, satacak
ESKİŞEHİR Lise öğrencileri adlarına kurulan şirketlerinde civciv üretip, satacak
ESKİŞEHİR Lise öğrencileri adlarına kurulan şirketlerinde civciv üretip, satacak

Anadolu Lisesi, Girişimcilik, İnönü, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR Lise öğrencileri adlarına kurulan şirketlerinde civciv üretip, satacak - Son Dakika


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