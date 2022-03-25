Lise öğrencileri AFAD'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Lise öğrencileri AFAD'ı ziyaret etti

25.03.2022 09:55
Lise öğrencileri AFAD'ı ziyaret etti

Malatya'nın Darende ilçesinde lise öğrencileri "Kültür Rotamız Olsun Gençliğe Kanat Olsun" projesi kapsamında AFAD'ı ziyaret etti.

Malatya'nın Darende ilçesinde lise öğrencileri "Kültür Rotamız Olsun Gençliğe Kanat Olsun" projesi kapsamında AFAD'ı ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı Sivil Topumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen, Darende Kültür Sanat Derneği tarafından yürütülmekte olan "Kültür Rotamız Olsun Gençliğe Kanat Olsun" projesi kapsamında lise öğrencileri, AFAD'ı ziyaret ederek, kurumun yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

AFAD görevlileri tarafından kurumdaki araç ve gereçler tanıtılarak, arama kurtarma çalışımalırında izlenilen yöntemler hattında bilgiler verildi.

YORUMLAR
500
Baharın müjdecisi leylekler Malatya'ya gelmeye başladı Baharın müjdecisi leylekler Malatya'ya gelmeye başladı Bitlis Valisi Çağatay, çığ riski nedeniyle 40 evin boşaltıldığı mahallede incelemede bulundu Bitlis Valisi Çağatay, çığ riski nedeniyle 40 evin boşaltıldığı mahallede incelemede bulundu

İçişleri Bakanlığı, Malatya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lise öğrencileri AFAD'ı ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
09:29 Ukrayna, Rusya'ya karşı Karadeniz'e mayın bıraktı! Tehlikeyi önlemek için Türk mayın gemileri göreve hazır
09:18 Beşiktaş, Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi!
09:17 Gülşen'den kalça ve bel detaylı sahne kostümü
09:13 Ukrayna iddiası: Rusya savaşı, 9 Mayıs'ta yani Kızıl Ordu'nun Nazileri yendiği günün yıldönümünde bitirecek!
09:03 Kırmızı et ihracatına kısıtlama getirildi
08:59 Burası Ankara! Trafikte sürücüler yol verme kavgasına girişti, biri eline ekmek bıçağını dahi aldı!
08:56 6 muhalefet lideri ikinci defa buluşuyor! Buluşma yeri: DEVA Partisi genel merkezi, masada üç konu var!
08:43 Kebapçının aşk üçgeninde baş döndürücü oyunlar: Önce karısını vurdu, sonra da barışmak için sevgilisini vurmuş gibi gösterdi
23:54 Cinsel organını gösterip taciz etti! Mahalle ayağa kalktı, önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler
08:30 ABD Rus hackerın peşinde: Bilgi verene 10 milyon dolar ödül verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 10:03:57. #1.13#
SON DAKİKA: Lise öğrencileri AFAD'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement