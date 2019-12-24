Lise öğrencileri Ahi Evran Üniversitesini gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lise öğrencileri Ahi Evran Üniversitesini gezdi - Son Dakika

Lise öğrencileri Ahi Evran Üniversitesini gezdi

7 saat önce

Kırşehir'deki özel okulda eğitim gören lise öğrencileri, Ahi Evran Üniversitesi'nin farklı birimlerini gezdi.

Lise öğrencileri Ahi Evran Üniversitesini gezdi, System.String[]

Kırşehir'deki özel okulda eğitim gören lise öğrencileri, Ahi Evran Üniversitesi'nin farklı birimlerini gezdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, özel kolejin 11 ve 12. sınıf öğrencileri, KAEÜ'nün Bağbaşı Yerleşkesi'ndeki fakülte ve yüksekokullarını gezdi.

Yetkililerin verdiği rehberlik ve tanıtım hizmetleri kapsamında üniversite hakkında bilgi alan öğrenciler, tercihlerinde kendi şehirlerinin üniversitesini seçmek istediklerini ifade etti.

Gelecek planlarında KAEÜ'nün bölümlerini tercih listelerine ekleyeceklerini belirten öğrenciler, üniversitenin imkanlarını iyi bulduklarını dile getirdi.

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Bağbaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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