Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencileri Arasında Çıkan Kavgada 1 Kişi Yaralandı

Lise Öğrencileri Arasında Çıkan Kavgada 1 Kişi Yaralandı

1 saat önce

Lise öğrencileri arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandıKIRŞEHİR – Kırşehir'in Kaman ilçesinde kız kardeşine mesaj atıldığı iddiası ile liseliler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı.

Lise Öğrencileri Arasında Çıkan Kavgada 1 Kişi Yaralandı, System.String[]
Lise öğrencileri arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

KIRŞEHİR – Kırşehir'in Kaman ilçesinde kız kardeşine mesaj atıldığı iddiası ile liseliler arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı.
Edinilen bilgiye göre, A.P. dün kız kardeşine mesaj attığı iddiasıyla sosyal medya üzerinden tartıştığı A.Ç. ile bugün 25 Aralık Caddesi üzerinde karşılaştı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine A.P., yanında bulunan bıçakla A.Ç.'yi yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine A.Ç. önce Kaman İlçe Devlet Hastanesine ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.
A.P. ise olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı. Yaşanan kavga ile ilgili inceleme sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:02 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinsel İstismar Sanığı Tahliye Oldu, Mağdur Çocuğun Korkusunu Günlüğüne Yazdı Okul Önünde Lise Öğrencisini Taciz Eden Sapık, Polise Yakalandı

Hırsızlar, Evine Geldikleri Yaşlı Kadının Boğazını Sıkıp Altınlarını Gasp Etti Kış Ortasında Tişörtle Gezen Vatandaşın Hastalığına Tanı Konulamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 01:27:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencileri Arasında Çıkan Kavgada 1 Kişi Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]