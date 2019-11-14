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Lise öğrencileri arasında kavga: 2 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da lise öğrencileri arasında çıkan kavgada 2 öğrenci yaralandı.

Lise öğrencileri arasında kavga: 2 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da lise öğrencileri arasında çıkan kavgada 2 öğrenci yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Lisesi öğrencileri oldukları öğrenilen iki öğrenci grubu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Öğrencilerin birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavgada Veysel Y. ile kavgayı ayırmaya çalışan Mehmet G. yaralandı. Yaralı öğrenciler, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:08 Kaynak: İHA
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