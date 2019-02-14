Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Konya'da Düzenlenecek

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Konya'da Düzenlenecek

2 saat önce

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) paydaşlığında 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Sergisi NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilecek.

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Konya'da Düzenlenecek, System.String[]
Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) paydaşlığında 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Sergisi NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK Bölge Koordinatörü ve NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Erişmiş, 50.'si düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının NEÜ ev sahipliğinde gerçekleşecek olmasının önemine değindi. Yarışmaya Konya Bölgesinden bin 659, Türkiye genelinden ise on altı bin 679 başvuru yapıldığına vurgu yapan Doç. Dr. Erişmiş, belirlenen alanların Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Yazılım, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı olduğunu söyledi. Konya Bölgesinde, Konya, Karaman, Antalya, Burdur, Isparta ve Afyon illerinin yer aldığını kaydeden Doç. Dr. Erişmiş, ön değerlendirme aşamasında 20 farklı üniversiteden 99 akademisyen ile çalışıldığını ifade etti.

TÜBİTAK Bölge Koordinatör Yardımcısı ve NEÜ Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Hacıbeyoğlu ise, yarışmaya katılacak olan öğrencilere başarılar dilerken 12 alanda davet edilen 100 projenin 25-27 Şubat tarihleri arasında Bölge Sergilerinde gösterileceğini dile getirdi.

50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması Sergisi ödül töreni programı 28 Şubat tarihinde NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonunda yapılacak. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:46 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar Beklentisini Açıkladı Son Dakika! 4 Askerimizin Şehit Olduğu Helikopter Kazası ile İlgili 4. Kara Havacılık Alay Komutanı Görevden Alındı

Son Dakika! Erdoğan'dan Soçi'de İlk Mesaj: YPG Temizlenmeden Suriye'nin Bütünlüğü Sağlanamaz Faizsiz Ev Sahibi Yapan Kuruluşlar İçin Devlet Harekete Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 14:58:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Konya'da Düzenlenecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]