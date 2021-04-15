Lise öğrencileri atık yağlardan sabun üretti - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde lise öğrencileri atık yağlardan sabun üretti.

Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri e-Twinning projesi kapsamında geliştirdikleri proje ile atık yağlardan sabun üretti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yunus Emre Anadolu Lisesi kimya öğretmeni Züleyha Bozan koordinatörlüğünde öğrencilerimiz örnek bir projeye imza attılar. E-Twinning kapsamında geliştirilen bu projede öğrencilerimiz Zeynep Atalay ve Emre Çoban, ilçe genelinde atık yağları toplayarak elde ettikleri bu yağları probiyotik ve nemlendirici sabun yapımında kullanıyorlar. Atık yağları geri dönüşüme kazandırmak, atık yağların çevreye zararları konusunda bilinçlendirmek ve farklı şehirlerdeki öğrenciler arası etkileşimi arttırmak amacıyla hazırlanan proje, 8 farklı şehirde ve farklı okul türlerinde devam etmektedir. Çalışmalarından dolayı Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Kerim Atakan, kimya öğretmeni Züleyha Bozan ve öğrencilerimiz Zeynep Atalay ve Emre Çoban'ı tebrik ederek, başarılar diliyorum."