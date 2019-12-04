Lise öğrencileri Avrupa'ya staja gidecek

İslahiye Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında kabul edilen Yaşlılar Candır Projesi kapsamında Almanya ve Belçika'ya gidecek.



İslahiye Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Yaşlılar Candır Projesi Ulusal Ajans tarafından 49 bin 280 avro hibe almaya hak kazandı.



Proje kapsamında 4 refakatçi öğretmenle 24 öğrenci, Almanya ve Belçika ülkelerine 14 günlük staj için gidiyor.

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alan öğrencileri, Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 11 çocuk sahibi 73 yaşlarındaki Mustafa- Ayşe Fatma Köse çiftini ziyaret etti.

Karı kocanın tansiyonlarını ölçen öğrenciler, yaşlı çifti ev içerisinde kollarına girerek yürüttü, tansiyon ve şekerlerini ölçtü.

Köse çifti, öğrencilerin hizmetlerinden ve gördükleri ilgiden memnun olduklarını belirtti.



Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alan öğrencisi Sultan Bayazit, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrendiklerini Avrupa ülkelerinde de uygulayacaklarını, proje ile yaşlılara hizmet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alan Şefi, öğretmen Gülen Kavak, proje ile öğrencilerin öğrendiklerini pratikte uygulama imkanı bulduklarına değindi.

Yaşlıların mutlulukla gülümsemelerinin çok değerli olduğunu kaydeden Kavak, "Onlar bizim canımız, en kıymetlilerimiz. Biz, bütün tedavilerinde, bakım süreçlerinde destekçileriyiz. Daha da önemlisi koruyucu önlem olarak her zaman yanlarındayız. Bütün öğrencilerimizle yaşlılarımıza sevgiyle yaklaşıyoruz." dedi.

Okul Müdürü Tacim Durmuş, projenin öğrencilerin alan bilgilerine katkı sunacağını, değişik ülke görmelerine ve yabancı dil tecrübelerine katkı sağlanacağını söyledi.

Kültürel anlamda etkisinin yanı sıra başka bir ülkede görecekleri stajın öğrencilerin eğitim hayatlarına olumlu etki yapacağını ifade eden Durmuş, ilk etapta bir grup öğrencinin 19 Ocak 2020'de, ikinci grubun ise 1 Mart 2020 tarihinde staj için Avrupa'ya gideceğini belirtti.

Gidecekleri Almanya ve Belçika'da Huzurevi ve yaşlı bakım evi gibi yerlerde görecekleri staj sonrasında öğrencilerin Europass katılım belgesi sahibi olacaklarını vurgulayan Durmuş, değişik ülkelerdeki farklı uygulamaları karşılaştırma imkanı bulurken, mezun olduktan sonra katılım belgesinin iş bulmada kendilerine katkı sağlayacağını kaydetti.