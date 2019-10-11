Son Dakika Haberleri: Lise öğrencileri Barış Pınarı'na katılmak için askerlik şubesine başvurdu
Son Dakika Güncel Lise öğrencileri Barış Pınarı'na katılmak için askerlik şubesine başvurdu

Lise öğrencileri Barış Pınarı'na katılmak için askerlik şubesine başvurdu

36 dakika önce

Ankara'da bir grup lise öğrencisi, Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak için askerlik şubesine başvurdu.

Lise öğrencileri Barış Pınarı'na katılmak için askerlik şubesine başvurdu, System.String[]

Ankara'da bir grup lise öğrencisi, Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak için askerlik şubesine başvurdu.


Ankara'da bir araya gelen yaklaşık 10-15 lise öğrencisi, okuldan çıktıktan sonra Abidinpaşa'da bulunan askerlik şubesine gelerek, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılmak istediklerini belirtti. Askere gitmek istediklerini dile getiren lise öğrencilerine askerlik şubesinde bulunan bir yetkili, yaşlarının küçük olduğunu ve şu anda bir seferberlik bulunmadığını aktardı. Grup adına konuşan lise öğrencisi Ali Bayram Tayyar, "Askere yazılmak, başvuru yapmak için geldik. Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek için karınca misali askerimize destek vermek için geldik. Askerimize destek vermek istiyoruz" diye konuştu.


Öğrenciler daha sonra askerlik şubesinden ayrıldı. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Ankara, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:14 Kaynak: İHA
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