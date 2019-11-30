Son Dakika Haberleri: Lise öğrencileri Bartın Üniversitesini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Lise öğrencileri Bartın Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika

Lise öğrencileri Bartın Üniversitesini ziyaret etti

6 saat önce

Bartın Üniversitesini ziyaret eden Ulus Şehit Mustafa Kemal Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine, öğretim elemanları tarafından bilgiler verildi.

Lise öğrencileri Bartın Üniversitesini ziyaret etti, System.String[]

Bartın Üniversitesini ziyaret eden Ulus Şehit Mustafa Kemal Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine, öğretim elemanları tarafından bilgiler verildi.


Ulus Şehit Mustafa Kemal Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi 12'inci sınıf öğrencileri Bartın Üniversitesini ziyaret etti. Üniversite ortamını ve imkanlarını yerinde görmek isteyen öğrenciler ilk olarak Kutlubey Yerleşkesinde yer alan fakülte ve sosyal alanları gezdi. Burada yer alan Mimar Sinan Dersliğinde üniversitedeki ilk derslerini işleyen öğrencilere Öğretim Görevlisi Burak Ceylan tarafından bir sunum yapıldı. Üniversiteye dair genel bilgilerin yer aldığı sunumda Bartın Üniversitesinde yer alan 9 fakülte 3 meslek yüksekokulu ve bir yüksekokulunda yer alan bölüm ve programlar tanıtıldı. Ziyaret kapsamında öğrencilere eğitim-öğretim süreci, çift anadal ve yan dal programları, kariyer planlaması, erasmus imkanları, mezunlarla iletişim, yurt dışı olanakları ile öğrenci projeleri başta olmak üzere birçok konuda bilgiler aktarıldı. Sunumun ardından Kutlubey Yerleşkesinde yer alan birimleri gezen öğrencilere Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin kazandığı kupalar yerinde gösterildi. Ağdacı Yerleşkesini de gezen öğrenciler, buradaki birimler hakkında da detaylı bilgi aldılar. Ziyaret duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, çok sayıda hatıra fotoğrafı çektirdi. - BARTIN

Bartın, Ulus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 04:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari şehidinin emaneti, yıllar sonra acılı annesine teslim edildi
Şehit babası Ünlen Çabuk, oğlunun şehadet haberini ayakkabı boyarken aldı Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini göstermeye başladı Vatandaşlardan yılbaşı biletlerine yoğun ilgi! Kuyruklar oluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 22:58:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lise öğrencileri Bartın Üniversitesini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]