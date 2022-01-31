Lise öğrencileri "Bereket Bahçesi"nde her mevsim süs bitkisi üretiyor - Son Dakika

Yalova'da çiçek ve süs bitkileri üzerine eğitim alan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yılın her döneminde seralarda üretim yapıyor.

"AstarteGarden" markası adı altında süs bitkileri üreten okul, kış aylarında çalışmalarını seralarında sürdürüyor. Tarım alanındaki öğrencilerin teorik eğitimlerinin yanı sıra üretim seralarında uygulamalı eğitim alarak ürettikleri süs bitkileri, gerek seralarında gerekse merkezdeki satış noktasında halkın beğenisine sunuluyor.

Okulun Müdür Yardımcısı Hasan Sağlam, yaptığı açıklamada, "Astarte" kelimesinin antik dönemde birçok kültürde bereket, bolluk anlamına geldiğini belirtti.

Toprağın tarih boyunca yaşamın kaynağı olduğunu vurgulayan Sağlam, "Bu duygudan hareketle tarım alanımızın faaliyetlerini 'Bereket Bahçesi' anlamına gelen 'AstarteGarden' adı altında markalaştırdık. Bilgi ve becerilerini geliştiren öğrencilerin ürettikleri ürünleri, günümüz piyasa koşullarında başarılı bir şekilde pazarlayabilmelerini öğretmek de mesleki eğitimin bir parçası. Biz de bu noktadan hareket ederek, öğrencilerimize markalaşarak değer üretmenin de en az üretmek kadar önemli olduğunu göstermeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Sürdürülebilir bir üretim anlayışı benimsediklerini aktaran Sağlam, uygulama seralarında her mevsim üretime devam ederek hem öğrencilerin sürekli uygulama faaliyetlerinde bulunmalarına ortam hazırladıklarını hem de aralıksız üretim ile ekonomik bir değer oluşturduklarını sözlerine ekledi.