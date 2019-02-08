Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencileri Bez Torba Dağıttı

Lise Öğrencileri Bez Torba Dağıttı

1 saat önce

Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık" projesine destek vermek ve naylon poşet kullanımı azaltmak amacıyla Edirne'de lise öğrencileri, vatandaşlara Saraçlar Caddesi'nde bez torba dağıttı.

Lise Öğrencileri Bez Torba Dağıttı, System.String[]
Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık" projesine destek vermek ve naylon poşet kullanımı azaltmak amacıyla Edirne'de lise öğrencileri, vatandaşlara Saraçlar Caddesi'nde bez torba dağıttı.

Edirne Lisesi'nden Yetişenler Derneği (ELYD) ve Edirne Lisesi öğrencilerinin işbirliğinde hayata geçirilen "Edirne Liseliyim Doğayı Koruyorum, Poşet Kullanmıyorum" projesi kapsamında 2 bin bez torba dağıtıldı.

Öğrenciler etkinlikte, "Sizde doğayı koruyun, poşet kullanmayın", "Doğayı temiz içimizi ferah tutalım" ve "Temiz bir doğa mutlu bir gelecek" yazılı dövizler açarak, çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturdu.

ELYD Genel Başkanı Atıl Erman, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerle birlikte güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını söyledi.

Doğanın korunması ve geri dönüşümün desteklenmesi amacıyla uygulamaya geçilen "Sıfır Atık" projesinin faydalı olduğunu ifade eden Erman, "ELYD'nin 85. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında öğrencilerimizle güzel bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyoruz. Doğanın korunması amacıyla yaptığımız etkinlikte, naylon poşet kullanımının azaltılmasına yönelik bir katkı sunuyoruz. Hazırlanana poşetler, öğrencilerimize, velilerimize ve Edirneli vatandaşlara dağıtılıyor. 2 bin adet bez torba hazırlandı. Çevreye gösterilen bu hassasiyetin tüm topluma yayılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Ömer Faruk Derici ise naylon poşetlerin doğayı kirlettiğini belirterek, "Doğayı korumak için çaba sarf ediyoruz. Naylon poşet kullanımının azaltılmasına yönelik olarak ücretsiz bez torbalar dağıtıyoruz. İnsanları doğayı korumaya teşvik etmeye çalışıyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Hatice Yıldız da doğanın korunması amacıyla yapılan projeden dolayı öğrencileri tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:35 Kaynak: AA

Saraçlar Caddesi, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karadeniz Hamsisi Gürcistan'a Kaçtı 11 Kişinin Ölmesine Neden Olan Binayla İlgili Korkunç İddia: Taşıyıcı Kolonları Kesilmiş

Son Dakika! Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 Bin 243 Kişiyi İşe Alacak Son Dakika! Kılıçdaroğlu Maltepe'de Hemşehrisini Aday Gösterdi, İlçe Örgütü Ankara'ya Doğru Yürüyüşe Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 14:41:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencileri Bez Torba Dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]