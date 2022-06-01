Lise öğrencileri birbirine girdi: 5 yaralı - Son Dakika
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Lise öğrencileri birbirine girdi: 5 yaralı

01.06.2022 03:44
Lise öğrencileri birbirine girdi: 5 yaralı

Lise öğrencileri birbirine girdi: 5 yaralı -Öğrencilerin kavga sonrası kaçış anları kameralara yansıdı Kocaeli'de 2 grup lise öğrencisinin arasında çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Lise öğrencileri birbirine girdi: 5 yaralı

-Öğrencilerin kavga sonrası kaçış anları kameralara yansıdı

KOCAELİ - Kocaeli'de 2 grup lise öğrencisinin arasında çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 4 öğrenci olay olay yerinden kaçarken bir öğrenci ise kanlar içinde yerde kaldı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi 756 Sokakta bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencilerinden oluşan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 2 grup öğrenci birbirine bıçaklarla saldırdı. Öğrencilerin bıçaklı kavgasında 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 4 kişi olay yerinden kaçarken 2 kişi ekmek fırınına sığındı, diğer yaralı şahıs ise olay yerinde kaldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yerde olan şahıslara müdahale ederek hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, şahısların olay yerinden kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, Polis, kavga, Lise, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lise öğrencileri birbirine girdi: 5 yaralı - Son Dakika


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