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Lise öğrencileri BŞEÜ kampüsünü ziyaret etti

7 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini (BŞEÜ) ziyaret etti.

Lise öğrencileri BŞEÜ kampüsünü ziyaret etti, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini (BŞEÜ) ziyaret etti.

Lisenin 11'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri, üniversite ortamını yakından tanıyıp, bölüm ve programlar hakkında bilgi almak amacıyla geldikleri kampüste kütüphaneyi gezerek bilgi aldı.

Kütüphanede sunulan hizmetleri, ödünç alma işlemlerini, kullanılan sistemleri ve sahip olunan imkanları öğrencilere aktarıldığı gezide, İslami İlimler Fakültesi gezildi.

Üniversitenin yemeğinden yeme fırsatını yaşayan lise öğrencilere, Mühendislik ve Bilgisayar Mühendisliği ve Baskı Devre Çalışma Laboratuvarları hakkında uzmanlar tarafından açıklayıcı bilgiler verildi.

Şeyh Edebali, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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