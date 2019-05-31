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Lise öğrencileri, çektikleri fotoğrafları sergiledi

30 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde lise öğrencileri çektikleri fotoğrafları sergiledi.

Lise öğrencileri, çektikleri fotoğrafları sergiledi, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde lise öğrencileri çektikleri fotoğrafları sergiledi.

Şehit Jihat Durmuş kapalı spor salonunda düzenlenen etkinliğe İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, Belediye Başkanı Habip Aşan, öğretmen, öğrenci vea davetliler katıldı. Kurdele kesiminin ardından fotoğrafları bir bir inceleyen Kaymakam Pendik öğrencileri tebrik etti.

Beytüşşebap Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin objektiflerinden çıkan fotoğrafların sergilendiği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:02 Kaynak: İHA
Pendik, Beytüşşebap, Şırnak, Güncel
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