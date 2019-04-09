Lise Öğrencileri Çizgi Takip Edebilen Robotik Yarış Arabası Geliştirdi

BURSA'da Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 13'üncü Uluslararası Robot Yarışması'na, geliştirdikleri çizgi takibi yapan robotik araçla katılmayı hedefliyor.

BURSA'da Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 13'üncü Uluslararası Robot Yarışması'na, geliştirdikleri çizgi takibi yapan robotik araçla katılmayı hedefliyor. Elektronik bölümü öğretmeni Ufuk Bengi, yarışmada iddialı olduklarını dile getirerek, "Gece gündüz çalıştık. 750 robotun içerisinde ilk 3'e gireceğimizi ümit ediyorum" dedi.



Eğitim öğretim faaliyetine 2011 yılında başlayan Veysel Karani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 2012 yılında çeşitli robot yarışmalarına katılmaya başladı. Okulda bulunan 3 bölümden biri olan Elektrik-Elektronik bölümü öğrencileri, 2012 yılından itibaren bölüm öğretmeni Ufuk Bengi liderliğinde çeşitli robot ve yazılımları üretti. Son olarak 20 kişilik ekiple birlikte çizgi takibi yapan araç üreten bölüm öğrencileri, 10-12 Nisan tarihleri arasında Samsun'da yapılacak olan 13'ncü Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması'nda birincilik hedefliyor.



'ROBOTLARI TAMAMEN BİZ ÜRETTİK'



20 öğrencisiyle yarışlara hazırlandıklarını belirten Ufuk Bengi, "Okulumuz yeni bir okul olduğu için Bursa'da tanınan bir okul değil. Okul yönetimi olarak robotik çalışmalara ağırlık verme gereği duyduk. Hem öğrencilere hobi oluşturduk hem de yarışmalarda dereceye girerek okulumuzun adını duyurmaya çalıştık. Robotlar tamamen kendi üretimimiz. Kendin üretirsen konuya tam anlamıyla daha hakim oluyorsun. Jantlarından lastiklerine kadar tüm aşamaları kendi imkanlarımızla yaptık. İdari kadromuz da bizlerden desteğini esirgemedi. Bizler de azim ve gayretle yolumuza devam ettik" dedi.



'ÖĞRENCİLERE KOD YAZMAYI ÖĞRETİYORUZ'



Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Uluslararası Robot Yarışması'na ilk defa katıldıklarını belirten Bengi, "750 robotun içerisinde ilk 32'de yarıştık. Bu yıl da yarışlara çok iddialı hazırlandık. Bu yarışmada ümit ediyorum ki 750 robotun arasında ilk 3'te yarışacağız. Bu aracımız çizgi izleyen robot olarak biliniyor. İnsanlar ne kadar yarışlar için yapıldığını düşünse de otonom olarak çalışan fabrikalarda çizgileri takip eden cihazlar var. Cihaz belli bir çizgiyi takip ederek ulaşması gereken noktaya ürünü götürür, oradan da ürünü alıp gitmesi gereken yere götürür. Burada biz parkura hazırlanıyoruz ama piyasada da bunun bir karşılığı var. Burada öğrenciler kod yazmayı, algoritma kurmayı öğreniyorlar ve buna hakim oluyorlar. Farklı projelerde de bu kod yazma yeteneğini kullanabiliyorlar. Aracımızın ismi 'Way Car'. Okulumuzun ismi de Veysel Karani olduğu için isimde böyle bir uyum yakaladık" dedi.



'BİRİNCİ OLMAK İSTİYORUZ'



Elektronik merakı nedeniyle bu bölümü tercih ettiğini söyleyen 11'nci sınıf öğrencisi Hasan Sevim de "İlk olarak burada teknik işleri öğrendik. 11'inci sınıfa geçtiğimde Ufuk hocamızla tanıştım. Öğretmenimiz projeleriyle alakalı bilgiler verdi. Benim de hoşuma gitti ve bu projelere katılmak istedim. Robotların kalibrasyonunu yaptıktan sonra piste bırakıyoruz. Yazılan kodlara uyup uymadığını kontrol ediyoruz. Enkoderleri ve robotun üzerindeki pervaneleri test ediyoruz. Yarışma eğlenceli geçecek. Birinci olmak istiyoruz" diye konuştu.



- Bursa

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