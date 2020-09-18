Lise öğrencileri dünyada Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

Dünya çapında 100 binden fazla kişinin katılımının beklendiği en büyük çevrimiçi eğitim konferansında yer alacak 100 okuldan biri Kültür Koleji oldu. İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, "Öğrencilerimiz İngilizce münazara yaparak öğretim uygulamasının örneğini yaşatacaklar ve ülkemizi dünyada temsil edecekler" dedi.

5-9 Ekim Dünya Eğitim Haftası kapsamında tüm dünyadan otuz sivil toplum kuruluşu ile birlikte dünyanın en büyük çevrimiçi eğitim konferansı düzenlenecek. Konferansa dünyadan seçilen 100 okul örnek uygulamalarıyla katılacak. 100 okul listesine girmeyi başaran Kültür Koleji lise öğrencileri, İngilizce örnek uygulamalarla konferansta yer alacak ve Türkiye'yi dünyada temsil edecek.

Dünyanın en iyi 100 okul listesine girmekten gurur duyduklarını belirten İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, "Bu seçim sırasında eğitim bilimini, işe koşma, aileleri ve toplumu eğitime ortak etme, yaşam becerileri, sürdürülebilirlik, kalite gibi pek çok kritere göre değerlendirme yapıldı. Konferansın Türkiye'deki ortağı da Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV). Öğrencilerimiz İngilizce münazara yaparak öğretim uygulamasının örneğini yaşatacaklar. Burada üst düzey zihinsel becerilerin kullanılması, yabancı bir dilin kullanılması, eleştirel düşünme gibi 21'inci yüzyılın becerilerinin öğrencilere nasıl kazandırdığımızla ilgili örnekler sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İNOVATİF DÜŞÜNCEYİ GİRİŞİMCİLİKLE BİRLEŞTİRİYORUZ"

Pek çok 21'inci yüzyıl becerisi olduğuna dikkat çeken Kutoğlu, "Bunların başında bilgisayar okur yazarlığı, teknoloji kullanımı, girişimcilik, yaratıcılık, inovatif düşünme gibi benzer düşünceler geliyor. Biz de okullarımızda özellikle yaratıcılık ve inovatif düşünceyi girişimcilikle birleştiriyoruz" dedi.

"YARATICI FİKİRLERE ÖNEM VERİYORUZ"

Girişimcilikle ilgili Türkiye'de ilk ön kuluçka merkezinin kendi okullarında olduğuna vurgu yapan Kutoğlu, "Henüz lise çağındayken bile öğrencilerin yaratıcı fikirlerini önem verip onun üzerinden bir takım çalışmaları yürütmeyi, onları yüreklendirmeyi, motivasyonu tercih eden bir eğitim anlayışımız var. Doğal olarak 100 okul arasına öğrencilerimizin bu çalışmaları girmiş oldu. Orta vadede yaptığımız çalışmalar böylesine bir konferansta yerini buldu" ifadelerini kullandı.

PANDEMİ EĞİTİMİ EVE TAŞIDI

Pandemi dönemiyle birlikte eğitimin evin içine girdiğine dikkat çeken Kutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğretmenlerimizin yaptığı online dersler aslında evin içinde. 7 yaşından 18 yaşına kadar olan öğrenci grubunda aylarca uzaktan eğitim gerçekleşti ve devam ediyor. Bir velinin çocuğuyla ilgili bilgisayar okul yazarlığı arttı. Anne ve baba kendi işinde de uzaktan çalışma kriterlerini edinmiş oldu. Bu ikisi birleştiği zaman okulun verdiği teknoloji eğitimi sayesinde hem öğrenci hem de aile daha fazla okulda aynı paydada buluşmaya başladı. Ailelerin alışkanlığı hep kağıt üzerinden bildirimdi. Şimdi öyle bir ihtiyaç kalmadı. Aile ve okul bu noktada ortak paydada buluşabildi. Yaşam koşulları da özellikle teknoloji kullanımında ailenin desteğini bize vermiş oldu."